МАУ внесла до "чорного списку" пасажирку, яка вийшла на крило літака

МАУ внесла до "чорного списку" пасажирку, яка після зупинки літака, що здійснював рейс PS6212 Анталія - Київ, несанкціоновано відчинила аварійний вихід літака та вийшла на його крило.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МАУ.

Зазначається, що пасажирка летіла чартерним рейсом з відпочинку із чоловіком та дітьми.

Командир повітряного судна одразу викликав представників підрозділів авіаційної безпеки, прикордонної служби, поліції та медпункту аеропорту «Бориспіль», як цього вимагають відповідні інструкції. За фактом грубого порушення правил авіаційної безпеки та поводження на борту пасажирку внесено до "чорного списку".

Представники поліції та лікарі намагалися уточнити причини такого вчинку у пасажирки, проте адекватної відповіді не отримали. Встановлено також, що пасажирка не перебувала під впливом алкогольних та/або наркотичних речовин.

В подальшому МАУ відмовлятиме даній особі у перельотах в межах всієї мережі маршрутів.

"На жаль, дані сумнівні вчинки деяких пасажирів нівелюють не тільки ставлення до авіаційної безпеки на повітряному транспорті, але й елементарний батьківський приклад. Адекватною реакцією зі сторони правоохоронних органів, на думку керівництва авіакомпанії МАУ, може бути виключно співмірно високе фінансове стягнення у вигляді штрафу", - зазначили в компанії.