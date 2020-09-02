2 вересня: народний календар і астровісник

За кого молить святий Самуїл; до чого завчасно червоніє горобина і про повню в Рибах.

Сьогодні пророка Самуїла. Ім’я цього пророка на івриті звучить як Шмуель і означає «почутий Богом». Він жив у ХІ ст. до н.е. в дуже важкий для юдеїв час: народ потерпав від морального падіння, а невдовзі зазнав жахливої поразки від філістимлян, які захопили найбільшу юдейську святиню Ковчег Заповіту. Самуїлу вдалося надихнути єврейський народ на перемогу – його проповіді запалювали серця простих людей покаянням, вірою і патріотизмом. Він був не тільки пророком, але й обіймав високу державну посаду – був Верховним суддею. За його правління надзвичайно підвищився рівень достатку і освіти простого люду. Невдовзі юдеї почали просити пророка, аби Господь поставив над ними царя, щоби бути «як і інші народи». Самуїл застерігав їх, що прагнення «сильної руки» призведе до деспотизму і що тоді їм доведеться забути про свободу, адже вони стануть рабами монарха. Втім люди наполягали на своєму. І тоді Самуїл призначив їм царем Саула, а коли той накоїв чимало лих – таємно висвятив на трон Давида. Життя пророка Самуїла описане в першій книзі Царств.

У давнину Самуїла вважали покровителем чоловіків. «Святий Самуїл сам за козака Бога молить», - казали українці. Щодо прикмет, то вони такі: «Багато жолудів – на холодну зиму і врожайне літо»; «Рясно защедрила горобина і завчасно почервоніла – на сувору й сніжну зиму».

Іменинники сьогодні Володимир, Микола, Олександр, Лев.

15-16 місячні дні, повня в срібних Рибах. Увесь відчай, усі сподівання, досягнення і провали, все-все виплеснеться сьогодні з повною силою. Все, що накопичилось, все, що стримувалось, повгамовувалось, зацитькувалось. Повня завжди все загострює до межі, доводить до апогею. Ця повня в Рибах – дуже «балакуча», часом пустопорожня; щось несподівано вигулькне, наче чортик із табакерки – якась прихована інформація, хитрощі, обмани. Кожен в ці дні проявить рівень своєї критичності, довірливості чи хитрості. Слухайте – не перебиваючи, давайте – не шкодуючи, обіцяйте – не забуваючи, робіть – не нарікаючи, прощайте – не докоряючи…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1940 – +5,7, а найтеплішим у 2015 – +35,7.