У Херсоні стартував ІІ Південний Шевченко-Рок-Фест "Кобзар"

Увечері 24 серпня у Херсоні розпочався музичний фестиваль, присвячений Дню Незалежності України, - ІІ Південний Шевченко-Рок-Фест «Кобзар».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цей фестиваль об’єднав Херсон, Одесу, Дніпро, Хмельницький та Київ. Символічно, що сьогодні з цієї сцени лунатимуть твори Великого Кобзаря», - зазначив, відкриваючи фестиваль, перший заступник голови Херсонської ОДА Дмитро Бутрій.

ІІ Південний Шевченко-Рок-Фест "Кобзар" у Херсоні / Фото: Ірина Староселець, Укрінформ

На початку рок-фесту на його сцені нагородили переможців та призерів чемпіонату Херсонської області з гирьового спорту.

Відкрив фестиваль гурт з Одеси «Grace of Galsi», що грає у стилі crossover.

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Загалом під час ІІ Південного Шевченко-Рок-Фесту «Кобзар» виступатимуть сім гуртів: Windmusic, U.A.R, Кімната Гретхен, Bakenbardy Dnipro Ska-Punk, Чумацький шлях, Grace of Galsi.

Як повідомляв Укрінформ, І Південний Шевченко-Рок-Фест «Кобзар» відбувся у травні 2019 року.