Помер ексгітарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман

Колишній гітарист відомого гурту Red Hot Chili Peppers Джек Шерман помер у 64-річному віці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Шерман приєднався до американської рок-групи Red Hot Chili Peppers під час її першого туру в США в 1984 році, а також був співавтором пісень для їхнього другого альбому.

Причину його смерті не називають.

У грудні 1983 року Шерман замінив Гіллела Словака, гітариста та одного з засновників Red Hot Chili Peppers. Словак повернувся до гурту в 1985 році.

У 2012 році Шермана не включили, як інших членів гурту, до Зали слави рок-н-ролу. Він розкритикував це рішення, сказавши журналу Billboard, що почувається "осоромленим".

"Дуже боляче бачити все це свято і бути при цьому виключеним", - сказав він тоді.

Фото: ToshiroKitty / Flickr