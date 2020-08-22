Давньоримських імператорів “оживили” за допомогою штучного інтелекту
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.
Реалізація інших проєктів Вошарта уповільнилися через пандемію коронавірусу, тому він вирішив зайнятися “оживленням” старих статуй. У пошуку матеріалу для трансформації, Вошарт обрав статуї імператорів Римської імперії.
Для створення портретів Вошарт використовує комбінацію різних ресурсів та програм. Основною з них є ArtBreeder, яка за допомогою машинного навчання оперує портретами та пейзажами.
На сайті програми є велика кількість облич у різних стилях, кожне з яких можна налаштувати за допомогою повзунків, що нагадує екран створення персонажів відеоігор.
Дизайнер завантажив у ArtBreeder зображення імператорів, які він зібрав зі статуй, монет та картин, а потім вручну відредагував їх, спираючись на історичні описи. “Я працював у Photoshop, завантажував зображення у ArtBreeder, переробляв, повертав у Photoshop, і знову редагував. Результатом роботи стали реалістичні та якісні портрети,” - сказав Вошарт.
Вошарт написав на своєму сайті, що його метою не була романтизація імператорів. “Обираючи бюст чи скульптуру, я надавав перевагу тому, що був зроблений за життя правителя. Деякі імператори, що були з останніх династій чи правили недовго, не мають бюстів. У цьому випадку я використовував зображення на монетах, а також описи родинного дерева та місця народження. Іноді я створював портрети з власної уяви,” - зазначив він.
У липні Вошарт завершив перші 54 замальовки, а цього тижня випустив оновлені портрети на продаж.