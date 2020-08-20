20 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні Пимена; чи шукати вже рукавиці, чи йти по гриби і що робитиме Діва разом із Меркурієм.

День стає все меншим, ранки – більш прохолодними; не за горами й затяжні дощі, холодні осінні тумани та мряка.“Після Великого Спаса чіпляй рукавиці до паса...”, - казали колись у давнину.

Церква ж цього дня згадує Пимена Багатохворобливого, що в Ближніх печерах. З самого дитинства Пимен багато хворів, декілька разів опинявся на межі між життям і смертю. Юнаком потрапив до Печерського монастиря. Понад 20 років, аж до самої кончини, Пимен пробув у стінах монастиря. Його тіло було паралізоване й немічне, але дух – бадьорий. Ніхто ніколи не чув від нього скарг і нарікань. Бувало, він, так само як і інші немічні монахи, залишався по декілька днів без хліба і води. Хворобу він сприймав як дорогу, котру маєш пройти, якою б вона не була. За своє смирення Пимен удостоївся святої кончини. Пимену Багатохворобливому моляться під час важких хвороб, особливо паралізовані.

Парує туман над лісом – пора йти по гриби. Стерня, ламаючись, тріщить - на дощ.

Іменинники сьогодні Олександр, Михайло, Іван, Петро, Стефан.

2-3 місячні дні, Місяць у Діві. Ми на самісінькому початку чергового місячного циклу. Що цікавенького? А те, що вслід за Місяцем до Діви перебирається і Меркурій, до того ж, Діва – це дім його сили. Гряде діловитість у квадраті. Навіть у кубі. Чим діловитіше, тим краще. До біса обіцянки, рішення, постанови і декларації! Тільки дії. Чудовий, так само як і вчорашній, день для початку чогось нового і амбітного. Не бійтеся, у вас усе вийде! Але дотримуйтесь меж, законів і норм. Діва не любить анархії…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1911 – +8,6, а найтеплішим у 1946 – +39,3.