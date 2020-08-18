18 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні праведної Нонни; що собі думає жаба, чим займається Лев і що підставляти, а куди не сідати.

Церква цього дня згадує праведну Нонну, матір святителя Григорія Богослова. П’ятьох членів її сім’ї було канонізовано. Чоловік Нонни був дуже заможною людиною, великим землевласником, але затятим язичником. Жінка-християнка дуже від того потерпала. Втім, вона не впала у відчай, натомість ревно молилась до Господа, благаючи про навернення чоловіка до істинної віри. Як кажуть, крапля по краплі і камінь довбає, так само і молитви благочестивої жінки були почуті й невдовзі чоловік Нонни увірував у Спасителя. Згодом він стане єпископом Назіанським і висвятить власного сина Григорія у сан пресвітера. Праведна Нонна прожила довге насичене життя й померла в 374 році за чотири роки до поширення аріанської єресі. Саме тоді її сина Григорія оберуть патріархом Константинопольським, а згодом він буде названий Церквою «Вселенським учителем». Святий Григорій залишив дуже теплі спогади про матір.

На Нонни жаби востаннє співали своїх жаб’ячих пісень. Будь-яких: радісних, сумних, тужливих, весільних чи жартівливих. Вони вмовкали й починали думати про зиму. Думати по-серйозному… «Після Нонни в жаби голос пропадає», - казали колись селяни.

Іменинники сьогодні Нонна, Євдокія, Дарина, Марія, Іван.

29 місячний день. Місяць у Левові. Неспокійний день із дуже нестійкою енергетикою. Можливі несподіванки на побутовому рівні. Оскільки «на носі» молодий Місяць, то з новими ініціативами варто не поспішати – трішечки почекайте, коли природній супутник Землі почне рости, набирати сили, посилаючи імпульси для дій і звершень і нам. Ділова активність сьогодні буде цілком продуктивною, але тільки в тому разі, якщо у нас є певні напрацювання. Всі несподівані повороти варто використовувати задля захисту власних інтересів. Чи підставляти ліву щоку, вирішувати звісно вам, але якщо хтось захоче сісти вам на голову – зорі радять давати нахабі відсіч. Лев’ячого вівторка!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1919 – +7,4, а найтеплішим у 1946 – +36,2.