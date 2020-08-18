18 серпня: народний календар і астровісник
Церква цього дня згадує праведну Нонну, матір святителя Григорія Богослова. П’ятьох членів її сім’ї було канонізовано. Чоловік Нонни був дуже заможною людиною, великим землевласником, але затятим язичником. Жінка-християнка дуже від того потерпала. Втім, вона не впала у відчай, натомість ревно молилась до Господа, благаючи про навернення чоловіка до істинної віри. Як кажуть, крапля по краплі і камінь довбає, так само і молитви благочестивої жінки були почуті й невдовзі чоловік Нонни увірував у Спасителя. Згодом він стане єпископом Назіанським і висвятить власного сина Григорія у сан пресвітера. Праведна Нонна прожила довге насичене життя й померла в 374 році за чотири роки до поширення аріанської єресі. Саме тоді її сина Григорія оберуть патріархом Константинопольським, а згодом він буде названий Церквою «Вселенським учителем». Святий Григорій залишив дуже теплі спогади про матір.
На Нонни жаби востаннє співали своїх жаб’ячих пісень. Будь-яких: радісних, сумних, тужливих, весільних чи жартівливих. Вони вмовкали й починали думати про зиму. Думати по-серйозному… «Після Нонни в жаби голос пропадає», - казали колись селяни.
Іменинники сьогодні Нонна, Євдокія, Дарина, Марія, Іван.
29 місячний день. Місяць у Левові. Неспокійний день із дуже нестійкою енергетикою. Можливі несподіванки на побутовому рівні. Оскільки «на носі» молодий Місяць, то з новими ініціативами варто не поспішати – трішечки почекайте, коли природній супутник Землі почне рости, набирати сили, посилаючи імпульси для дій і звершень і нам. Ділова активність сьогодні буде цілком продуктивною, але тільки в тому разі, якщо у нас є певні напрацювання. Всі несподівані повороти варто використовувати задля захисту власних інтересів. Чи підставляти ліву щоку, вирішувати звісно вам, але якщо хтось захоче сісти вам на голову – зорі радять давати нахабі відсіч. Лев’ячого вівторка!
Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1919 – +7,4, а найтеплішим у 1946 – +36,2.