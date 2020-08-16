16 серпня: народний календар і астровісник

Куди дивиться Антон-вітровій, що віщував дощ пополудні та рятуємося від болячок і хандри спортом.

Сьогодні преподобного Антонія Римлянина. За цим днем прогнозували погоду в жовтні. Наші пращури казали: «Антон на жовтень дивиться». На Антона сміливці виходили на перехрестя «вихори стерегти». Треба було чатувати, коли з’явиться вихор – закружляє, завіє, піднімаючи вгору землю та пил, - тоді треба хутко встромити в його самісінький центр ножа. Діючи таким чином, можна було запитати у вихора й отримати достеменну відповідь, якою буде зима. Втім, були й інші прикмети, за якими можна було дізнатися про майбутню погоду. Приміром, якщо цього дня пополудні починався дощ – то він міг йти майже три дні. Про хлопчика, народженого на Антона-вітровія, казали, «що в нього вітер в голові віятиме», тобто виросте він непосидючим, неспокійним і дуже діяльним. Коли ж вітру цього дня не було, про народженого казали: «з виду тихий, але вихори в ньому кружляють…»

Іменинники сьогодні Антон, В’ячеслав, Микола, Ражден.

27 місячний день, Місяць у Раку. Неспішність, мудрість і самозаглибленісь є ознаками цього чудового і неповторного дня. В енергетичному плані вчорашній і сьогоднішній дні – найбільш сприятливі з усього тижня. З 8 і аж до 28 серпня вельми корисним буде спорт (хоча він ще ніколи й нікому не вадив). Емоції нині мають були позитивними, наче якісне шампанське в бокалі – чим більше дрібненьких бульбашок у ньому – тим воно смачніше і якісніше. Набирайтеся сил і снаги, гарно і зі смаком відпочивайте – завтрашній день буде… непростий.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1884 році: +5,1; а найтеплішим у 2008 – +36,2.