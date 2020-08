Куніс. Із келихом вина — на даху, в Нью-Йорку

Проєкт «Калиновий к@тяг» продовжуємо розповіддю про чернівчанку Мілу Куніс - зіркову голлівудську актрису

За знаком зодіаку вона - Лев. Вага: 52 кг, зріст: 163 см.

Смарагдові очі, темний від природи колір волосся, смаглява шкіра.

Форма обличчя - овальна, лоб високий, губи середні – не підкачані до ватрушок, волосся пряме, шовковисте. І що прикметно, американська актриса і фотомодель Міла Куніс (Mila Kunis) не пістрявить щосезону іншим бойовим розфарбуванням, віддаючи перевагу натуральному.

- Спеціально я нічого не роблю. Тягаю спортивні штани, толстовки, розтягнуті футболки. Навіть раніше на побаченнях поводилася.. неприродно, а в ресторанах не вдаю із себе леді. Ламати комедію, корчити з себе вишукану жінку - це якось по-ідіотськи. Я така, яка є. І якщо, по-вашому, це вроджена сексуальність, гаразд, хай так воно і буде.

В актриси маленький кирпатий носик та округле підборіддя.

І, що дивно, досі немає дивакуватих татуювань.

- Кожен із нас іде власним шляхом. На певному етапі хтось робить правильний вибір, хтось - ні.

Яка вона у спілкуванні в епоху ґаджетів?

Відчуває Міла Куніс себе в сучасності, наче риба у воді?

В одному з інтерв’ю актриса зізналася, що вважає себе “комп’ютерним чайником”, але при цьому - входить в число шанувальників відеогри “World Of Warcraft”. А ось завсідником соцмереж не є. І в політиці вона давно і стабільно визначилася - Міла поділяє погляди Демократичної партії США. Така собі, скажете, середньостатистична американка?

Помиляєтеся. Ось послухайте, як, а головне, що вона говорить про кар’єру, які визначення використовує: боязкість, відданість, простота...

Подібними поняттями голлівудські зірки не засмічують собі голови.

- Що я роблю і хто я така - різні речі, - і так буде завжди. Що станеться з людьми, якщо вони втратять розуміння, хто вони такі? Вони перетворяться - або на тих, ким прагнуть бути, або на тих, якими їх примушує стати оточення. В обох випадках ці сердешні втрачають самих себе. В кіноіндустрії багато чого з того, що ти з себе являєш, залежить від думки критиків, режисерів, колег-акторів. Люди починають вірити в усе, що їм кажуть, і стають такими, якими їх хочуть бачити. Отож, я свідомо поділяю два мої життя. Мені подобається те, чим я займаюся; не можу себе уявити в іншій професії. Але коли я закінчую працювати, це означає, що я насправді покинула грати ролі. Якби я почала здіймати навколо себе галас, я б втратила відчуття власного “Я”. А ось цього я ні за що не хочу робити.

Ще одна self-made-star Голлівуду з плеяди кінодів, наших землячок: Міла Йовович, Ольга Куриленко, Віра Фарміга. Талановиті народи відтворюють у нових поколіннях здібні особистості, де вони реалізовують особисті вміння то вже інша справа.

***

Майбутня американська кіноактриса українського походження Міла Куніс (власне: Мілена Марківна Куніс) з’явилася на світ у Чернівцях у єврейській родині, і сталося це 14 серпня 1983 р. Завдяки сліпому випадку (участь у “Green Card Lottery”), 1991 року Куніси переїхали до США та облаштувалися у Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Особливих статків родина не мала - мігруючи в невідомість, мали на руках на все про все $250.

- Таку суму батькам дозволили вивезти. Але все склалося добре.

Бо ж в Україні мама, Ельвіра, спочатку працювала вчителькою фізики, а потім трудилась провізором в аптеці, тоді як батько Марк Борисович, дипломований інженер-механік чернівецького заводу “Легмаш” у дядечка Сема… “гракував” таксистом. Мала актриса й старшого брата Михайла (1976).

Звичайно, в Чернівцях ця родина не голодувала, але майбутнє своїх дітей батьки в радянській Україні не бачили.

- Пригадую, з Європи ми прибули до Нью-Йорка в середу, а вже у п’ятницю зранку мій брат і я пішли до початкової школи в містечку Роузвуд (“Rosewood Elementary School”, за адресою Rosewood Drive, 2240, Лос-Анджелес, Каліфорнія. - О.Р.) На щастя, і тато, і мама знайшли гарні робочі місця.

Утім, одразу виникла величезна проблема: восьмирічна українка Мілена ні слова не розуміла англійською. Сама актриса пам’ятає той час, але, за словами її мами, Ельвіри Куніс, донька постійно поверталася зі школи в сльозах. Навчання у другокласниці викликало шок. Пізніше актриса згадувала:

- Із дитячої пам’яті мій другий клас геть викреслений - я його не пам’ятаю. Чи: не хочу пам’ятати… Зі своїми проблемами я зверталася тільки до мами і бабусі.... Плакала я щодня, бо не розуміла культуру, не розуміла людей, не розуміла мову. Зважте, першим реченням у моєму творі на вступних іспитах до коледжу було таке: “Уявіть, що у віці семи років ви раптом стали сліпі та глухі, - саме так відчувають себе більшість дітей емігрантів, які приїхали до США”.

Минули три десятиліття... а ще, кажуть, час лікує. І тепер Міла філософськи дивиться на початок історії свого життя в країні рівних можливостей:

- Це, ймовірно, найбільша банальщина на світі, про що я вже сто разів говорила в різних інтерв’ю, але.. Наша історія була схожою на історії всіх іммігрантів. Моєму 13-річному братові було набагато важче, ніж мені, моїм батькам було набагато важче, ніж мені, але вони і вигляду не подавали.

***

Ніхто золоту ложку від народження їй в рота не вкладав: протягом чотирьох років усімох (!!!) Куніси тіснилися в квартирці з двома спальнями. Ясна річ, Мілині батьки бралися за будь-яку роботу. Ті, хто бажають здолати негаразди, мають не втрачати присутності духу. Ніколи - навіть, коли настали легші часи.

- Так, ми приїхали в Лос-Анджелес із Чернівців. Так, жили спочатку бідно. Але не робіть із мене Попелюшку! Я завжди відчувала батьківську любов, рідні займалися мною, цікавилися проблемами. Ми з братом не були обділені турботою і ласкою - ось що головне.

Коли покинути приндитися, випливає така картинка. До дитячого стресу додайте проблеми із здоров’ям: у Міли Куніс погіршився зір, внаслідок чого розвинулася гетерохромія: одне око виявилося зеленим, інше - карим.

- Той, хто вижив, відчуває світ інакше, аніж той, хто просто живе.

З дев’яти років майбутня актриса стала відвідувати школу акторської майстерності в Беверлі-Хіллз. Відбулися перші зйомки в рекламних роликах, з’явилися перші ролі, щоправда, манюсінькі. Міла швидко опановувала акторське ремесло, і воно з кожною хвилиною подобалося дівчинці все більше.

- Для мене ніколи не існувало ікони стилю. Я стала нею сама.

***

Дивує те, що дев’ятирічне дарування не розривалося між класом і знімальним майданчиком. Втім, дуже старанно Міла Куніс відвідувала у Лос-Анджелесі: спочатку - “Hubert Howe Bancroft Middle School”, потім, дуже нетривало, - “Los Angeles Center For Enriched Studies”. Але останній навчальний заклад виявився недостатньо гнучким задля продовження середньої освіти Міли, і батьки, зміцнивши матеріальний добробут сім'ї, в тому числі - і завдяки першим гонораром доньки, - стали винаймати репетиторів.

- На телебаченні, а потім - у кіно мені просто було цікаво. Інші діти займалися карате, піаніно чи гімнастикою, а у мене були уроки акторської майстерності. Прошу, нічого не дофантазовуйте: це було просто весело. Більше нічого...

Зокрема, англійську мову юній актрисі викладали… просто на знімальному майданчику, коли виникали вимушені перерви в кіновиробництві. Міла навіть незчулася, як забава перетворилася на професію.

Вивчивши нову рідну мову, між зйомками у 2001 р. дівчинка-підліток з відзнакою закінчила середню школу в Західному Голлівуді – “Fairfax Senior High School”. Тут, до речі, до неї вчилися два знаменитих продюсери звукозапису Херб Альперт (Herb Alpert; 1935) та Філ Спектор (Phil Spector; 1939), а також актриса Демі Мур (Demi Moore; 1962) та гітарист Слеш (Saul Hudson; 1965) з американського хеві-квинтера “Guns N' Roses”.

***

Успіхи на знімальному майданчику були переконливими.

Одного разу на публічному шоу-показі “Студії Беверлі Хіллз” до милої україночки підійшла привітна актриса Сьюзан Кертіс (Susan Curtis; 1984), котра згодом стала її персональним менеджером, і запропонувала дівчинці… роботу.

Звісно, 12-річна актриса погодилася і майже відразу з’явилась в національному... телешоу “Дні нашого життя” (“Days Of Our Lives”; 1994). Кілька років, до 1998 р., Міла була гостею на різних проектах, зокрема, знялась у популярних телесеріалах “Уокер, техаський рейнджер” (“Walker, Texas Ranger”; 1993-2001), “Рятувальники Малібу” (“Baywatch”; 1989-2001), “Правосуддя по-техаськи” (“Texas Justice”; 1995), “Сьоме небо” (“7th Heaven”; 1996-2005).

Потім почали надходити пропозиції від окремих кіногруп, які, щоправда, знімали теле- та відеофільми. Міла Куніс брала участь у телестрахітті “Піранья” (“Piranha”; 1995), а за рік знялась у “Люба, ми себе зменшили” (“Honey, We Shrunk Ourselves ”; 1996). Підсумковою в першому етапі творчості стала комедія “Плем’я Кріппендорф” (“Krippendorf's Tribe”; 1998) режисера Тодда Холленда.

***

Ось коли на маленьку актрису звернув увагу великий бізнес.

Зокрема вона, Barbie з України, знялась у телерекламі потужного в США виробника іграшок “Mattel, Inc.”, потім стала лицем бренду джинсового одягу “Guess”, просувала в середовище дівчаток лінійку продукції “Lisa Frank Incorporated” від арізонської компанії з виробництва шкільного приладдя.

Несміливим кроком до кіновиробництва стала для Міли Куніс роль Сари в сімейній комедії “Силач Санта-Клаус” (“Santa With Muscles”; 1996) Джона Марловскі, де головну роль виконав добродушний культурист-симпатяга Халк Хоґан.

То все пустопорожні балачки, мовляв, лише-но у талановитої дівчинки-емігрантки з’явився професійний агент-північноамериканець, - а мається на увазі згадувана Сьюзан Кертіс – то справи пішли вгору. У віці десяти років Міла Куніс пробувалася на роль єврейської дівчинки із Росії, котра переїздить до Сполучених Штатів, але роботу в короткометражній картині “Загадай бажання, Моллі” (“Make A Wish, Molly”; 1996) режисера Брюса Шварца їй запропонували тоді дещо іншу.

Це була другорядна роль… мексиканської дівчини Мелінди, а центральний персонаж, Моллі на екрані створила… Наталя Абрамович (Natalya Abramovich), котра в 1975 р. озвучувала радянський культовий мультфільм… “Їжачок у тумані”.

***

У 1998 році Міла Куніс потрапила на кастинґ у комедійний серіал “Шоу 70-х” (“That ’70s Show”; 1998-2006) телеканалу “Fox”. Хоча всі потенційні актори мали бути старшими за 18 років, дівчинці минуло… 14. На запитання про вік вона заявила, мовляв, незабаром день народження, однак, скільки саме їй виповниться, - кмітлива Мілена не відповіла.

- Напів правда у шоу-бізнесі робить правду переконливішою.

15-річна актриса настільки вразила своїм талантом, що коли випливла правда, на роль зіпсованої батькової дочки Джекі Бекхарт режисери Девід Трейнер і Террі Хьюз кандидатку все ж таки затвердили. У популярному серіалі “Шоу 70-х” Міла працювала всі вісім сезонів. Саме на тому знімальному майданчику вона познайомилася і грала разом з молодим актором Ештоном Катчером (Ashton Kutcher; 1978), котрий через 17 років став її чоловіком.

По закінченні середньої школи молода кіноактриса, за настійним наполяганням батьків, навчалась у двох університетах - престижному і найстарішому в штаті “University Of California, Los Angeles” (UCLA), а також у приватному і закритому - “Loyola Marymount University” в Лос-Анджелес. Але незабаром стало зрозумілим: її покликання в іншому. Тому з’явилися й переконливі свідчення.

Чудову роботу Міли Куніс у серіалі “Шоу 70-х” високо оцінили як телеглядачі, так і професійні кінокритики, двічі (1999, 2000) даючи їй премію “Молода зірка” (“Young Star Awards”) в номінації “Краща актриса в телесеріалі”. Не так давно в інтерв'ю журналу “Esquire” вона заявила, згадуючи ту школу:

- Так склалося, що я роблю смішні речі, але насправді я не кумедна. Просто я знаю, як підносити жарт. Є люди, які природно продукують гумор і постійно жартують, а є ті, хто вміє дотеп правильно донести. Уже двадцять років я цим займаюся, у мене багатий досвід. За вісім років у телевізійному шоу багато чому можна навчитися.

***

У 1999 році Міла Куніс взялася озвучувати персонаж Меґ Ґриффін у комедійному американському мультсеріалі “Гріффіни” (Family Guy; 1999-). Дівчині дали ту роль за однієї умови - у тон-студії вона говоритиме … повільніше, ніж на кастингу. Озвучка вийшла на славу, і юна актриса зіграла в 200 (!!!) епізодах серіалу.

- В американських комедіях працювати також складно, якщо не складніше, ніж в драмах. Ви трудитеся по сімнадцять годин на день, і постійно прагнете робити різні речі - і кумедними, і пов’язаними на екрані в жорсткий сценарій.

Попри те, що шоу заборонено до показу в Індонезії, В'єтнамі, Ірані, Тайвані, Південній Кореї, ПАР і Малайзії, за шикарну роль у мультсеріалі “Ґріффіни” у 2007 р. Міла Куніс номінувалася на премію “Еммі”. Для інвесторів той проект виявився куркою, що несе золоті яйці. Отож, Міла Куніс заговорила голосом Меґ Гриффін і в повнометражній версії мультфільму “Стьюї Ґріффін: Нерозказана історія” (Family Guy Presents Stewie Griffin: The Untold Story, 2005), і навіть у тематичній відеогрі “Гріффіни”.

Разом зі своїми персонажами вона дорослішала - поволі і непомітно: агенти в Голлівуді вміють не поспіхом вести талант на кіно-Олімп. Паралельно до комерційно успішного серіалу “Шоу 70-х” у 2001 році Міла Куніс виграла кастинг на участь у повному метрі “Вірус кохання” (“Get Over It”; 2001) Томмі О’Хейвера. Щоправда, у тій комедійній мелодрамі їй дісталася лише роль подруги головної героїні - Келлі Вудс, яку зіграла Кірстен Данст (Kirsten Dunst; 1982).

***

Рік потому американській актрисі українського походження запропонували зіграти центральну роль у трилері “Американський психопат 2” (“American Psycho II: All American Girl”; 2002), де партнером на знімальному майданчику став Уільям Шетнер (William Shatner; 1933). Хоча зйомки картини режисера Морґана Джей Фрімана тривали 20 днів, але стрічка підняла актрису на вищий щабель. Недарма ж робоча назва фільму була… “Дівчина, яка не померла”.

Більше участь у серіалах і короткометражках вона не брала до уваги. Бо Міла Куніс знялась у новій порції довгих метрів: “Весілля Тоні і Тіни” (“Tony ‘n’ Tina’s Wedding”; 2004), “Після сексу” (“After Sex”; 2007), “Біжить Макаллістер” (“Moving McAlliste”; 2007), “Табір” (“Boot Camp”; 2007). Набуваючи зрілості, зовсім іншою вона поставала і в нових інтерв’ю:

- Багато людей так носяться із власними вчинками, що не помічають, як змінюються і на кого перетворюються. Вони борються за те, що безглуздо і несерйозно. Ось моя, наприклад, кар’єра завтра може урватися, і ви ніколи більше не почуєте про мене.

Справжнім проривом у вищу лігу американських актрис стала для Міли Куніс стрічка “У прольоті” (“Forgetting Sarah Marshall”; 2002) Ніколаса Столлера. Продюсер Джудд Апатоу (Judd Apatow; 1967) запримітив актрису ще на пробах до проекту… “Трішки вагітна” і збагнув, що без тієї природно дотепної красуні його проекту не бути.

Сам фільм “У прольоті”, а також акторська гра української зірки були приязно прийняті критиками. Стрічка зібрала понад $100 млн у прокаті, більш ніж утричі окупивши бюджет.

- Я вибираю проекти, які мене зачіпають. Від того, що вони змушують сміятися, а не плакати, вони не стають менш важливими. Я могла б вам збрехати, що кожної вільної хвильки беруся читати “Війну і мир” Льва Толстого. Насправді я люблю “Красуню” з Джулією Робертс. Коли її переглядаю, я стаю трішечки щасливішою.

***

13 жовтня 2008 р. відбулася світова кінопрем’єра “Макс Пейн” (“Max Payne”), знятого за однойменною культовою відеогрою. У тому бойовику Міла Куніс оживила Мону Сакс - найману вбивцю, а її партнерами стали Марк Уолберґ, Бо Бріджес, Лудакріс та Ольга… Куриленко.

Хоча картина мала гарну касу ($85 млн), та гру Міли Куніс критики оцінили негативно, вважаючи її амплуа непридатним для подібних ролей. Проте, за роль Мони Сакс 25-річну українку номінували на премію “Teen Choice Awards” (“Вибір підлітків”).

- Ви знаєте, хто ви всередині. Вам не потрібно говорити про це всьому світу. Ви вірите в те, у що ви вірите - і тільки це по-справжньому важливо.

Зціпивши зуби, вона йшла далі: раз бойовики чи трилери не влаштовують, ок, - повернімося до комедійних мелодрам.

Ринку не нав’язують, що йому із ваших забаганок купувати.

***

Творчу кар’єру Міли Куніс у 2009 році прикрасила яскрава роль в картині “Екстракт” (“Extract”) режисера Майка Джаджа, де сяяли такі красені як Джейсон Бейтман та Бен Аффлек. Від гри гнучкої акторки продюсери стрічки Джон Альтшулер, Майкл Ротенберґ і Майкл Флінн були в захваті. Фільм отримав переважно позитивні відгуки і зібрав у прокаті $10,8 млн.

Не шкодував компліментів режисер Майк Джадж:

- Так красиво рухатися, як це вдається Мілі, не вміє ніхто. Але від ролі до ролі вона чарівно водить кіноглядача з реальності в ілюзію, і - назад. Коли я побачив її у стрічці “У прольоті”, за будь-яку ціну захотів отримати її на роль Сінді в моєму “Екстракті”. Як на мою думку, леле, ця дівчина просто ідеальна.

Їй самій сподобалося? Навряд чи. Бо ніхто так відкрито не говорить про переваги демократії найвільнішої країни у світі та манірність голлівудського хизування, як вона, - Міла Куніс:

- Правда така: люди, зайняті в кіноіндустрії, хочуть, щоб їх фотографували, хоча старанно заперечують це. В основному, це зав’язано на спонсорство. Наприклад, коли ви бачите фото в журналах, де на світлинах якась знаменитість тримає в руці “Coke” або “Sprite”, йдучи вулицею, знайте - це прихована реклама.

***

На початку 2010 року на екрани вийшов постапокаліптичний бойовик “Книга Ілая” (“The Book Of Eli”) Альберта Хьюза та Аллена Хьюза. Не Крістен Стюарт, а Мілі Куніс дісталася головна жіноча роль - Солари. Партнерами у блокбастері із бюджетом $80 млн стали Дензел Вашингтон, Ґері Олдмен, Малкольм Макдауелл, Майкл Ґембон.

- Працювати на знімальному майданчику цікаво... Зазвичай я працюю десять із половиною годин на добу, п’ять з яких постійно вчуся чомусь новому. Це часом стомлює, але вкрай весело!

У 2010 році була і невелика робота в картині “Божевільне побачення” (“Date Night”). Комедійно-кримінальну мелодраму від режисера Шона Леві непогано прийняла і публіка, і критики. Це закономірно: там спалахнули такі зірки як Тіна Фей, Марк Уолберг, реппер Коммон. Щось насувалося неймовірне…

- У кожній людині живе маленький чорний лебідь.

У 2010 р. Міла Куніс розкрила раніше невідомі здібності, адже українка з’явилась у вишуканій драмі “Чорний лебідь” (“Black Swan”) Даррена Аронофскі, де вона та Наталі Портман зіграли балерин-суперниць, відповідно - Лілі та Ніну. Що цікаво, саме колега, Наталі Портман рекомендувала Мілу Куніс на роль Лілі. Культовий режисер до кандидатури поставився серйозно і запропонував колишній українці роль… через Skype; отож, Мілі навіть не довелося їздити на кастинг.

***

Коли тривав підготовчий період до зйомок, три місяці Міла Куніс сиділа на жорсткій дієті і займалася балетом з хореографом Мері Хелен Бауерс - щодня, по п’ять годин, сім днів на тиждень. Цього режисерові виявилося замало, і він, аби на знімальному майданчику загострити конфлікт між кінобалеринами, узявся налаштувати Наталі Портман проти Міли Куніс. На щастя, до різанини не дійшло.

За роль Лілі роботяща Міла Куніс отримала премію “Saturn” у номінації “Краща актриса другого плану», а також записала в залік номінацію на “Золотий глобус”.

- Я не вважаю себе знаменитістю; я - актриса, котра важко працює.

Але воно того варте. Фільм номінувався в п’яти категоріях премії “Oscar”.

- Вважається, що якщо актриса, то відразу - стерво, яке взагалі людських відносин не цінує, а людьми - розкидається. Так от, це дуже помилкове твердження.

***

У 2011 році партнером Міли Куніс по кадру став солоденький актор Джастін Тімберлейк. Вона зіграла головну жіночу роль у картині “Секс по дружбі” (“Friends With Benefits”).

- Я не граю в ігри, а завжди кажу прямо те, що думаю. Показна сором’язливість - для дуреп. Якщо чоловіка лякає твоя чесність, значить, він не той, хто тобі потрібен.

Із доброї жмені картин останнього десятиріччя за участі Міли Куніс слід назвати такі: “Третій зайвий” (“Ted”; 2012), “Колір часу” (“The Color Of Time”; 2012), “Оз: Великий і Жахливий” (“Oz The Great And Powerful”; 2013), “Кровні узи” (“Blood Ties”; 2013), “Третя персона” (“Third Person”; 2013), “Цим ранком у Нью-Йорку” (“The Angriest Man In Brooklyn”; 2014), “Енні” (“Annie”; 2014), “Сходження Юпітера” (“Jupiter Ascending”; 2015). Причім, в останньому фантастичному бойовику двох витончених режисерів Енді Вачовскі та Лана Вачовскі із бюджетом $176 млн Міла Куніс разом із Ченнінґом Татумом виконали головні ролі.

2012 рік став для неї переломним. Зокрема Міла Куніс уклала контакт із Будинком моди “Christian Dior” та стала обличчям весняної колекції всесвітньо відомого бренду. І не треба робити з неї пихату дурепу, актриса терпіти цього не може.

- За своєю природою я більш консервативна, ніж думають люди. Я маю на увазі, що я не викладаю в мережу оголені фотографії і не вилажу з лімузина без трусів.

Самі зважте: популярній актрисі доводиться стежити за своєю публічною репутацією. Чоловік може насмоктатись, як жаба мулу, влаштувати розгардіяш у готельному номері: зламати ліжко, винести шибку... і його назвуть рок-зіркою. Якщо жінка утне щось подібне, її вважатимуть неосудною і запроторять до божевільні.

***

Чимало талановитих актрис навернулося на тій слизькій доріжці, що називається особисте життя. Не є винятком і Міла Куніс.

- Якось каталась я на Гаваях на водних лижах і вирішила наколотити понтів: взяти та без підготовки виконати небезпечний трюк. Результат - помітний шрам на моєму горлі. Далі - більше. Каталися ми в компанії на сноубордах, а я незчулась, як отримала струс мозку. Потім скакала верхи на коні - зламала ребро. Я постійно у щось врізаюсь, синці та гулі мене не полишають.

А ось про романтичні історії Міли Куніс жовта преса завжди писала кволо. Ще на світанку творчої кар’єри молодій актрисі приписували постійні відносин із колегою по “Шоу 70-х” Денні Мастерсоном (Danny Masterson; 1976). Втім, роман тривав недовго, під час зйомок трилера “Американський психопат 2” (2002) дівчина пішла до режисера проекту Морґана Джей Фрімана. Хоча й ці відносини швидко припинилися.

У 2002 р. актрису познайомили з уже дорослим Маколеєм Калкіним (Macaulay Culkin; 1980), зіркою сімейної комедій “Один вдома” (“Home Alone”; 1990, 1992). Молоді люди закохалися, навіть планували одружитися. Відносини були настільки серйозними, що актори завели спільного собаку, який по тижню жив у кожного з них. На Різдво Маколей подарував Милі діамантове кольє вартістю в кілька тисяч доларів. Та до обміну обручками й церковних дзвонів справа не дійшла. В одному з інтерв’ю Міла зізналася, що їй просто стало нудно з майбутнім чоловіком:

- Маколей добрий, простий та ерудований хлопець, але жахливий домосід. Весь вільний час ми дивилися телевізор і читали книжки.

Після розставання Міла Куніс, як то кажуть, пішла у вільне плавання.

- Запам’ятайте, ніхто нічого вам не винен. І ви не заборгували нічого і нікому. Не будуйте планів на інших людей, ні на що не сподівайтеся. Бо всі розчаровують... Так що мої побажання кожному з вас: візьміть себе в руки і піклуйтеся про себе. Ставте крапку після тих, хто йде від вас, аби ім’я тих, хто прийде, написати з великої літери.

***

Потім сталося те, що вважалося сенсацією - навіть у Голлівуді. Звернули увагу, що Демі Мур і Міла Куніс відвідували, правда, в різні десятиліття одну середню школу в Західному Голлівуді - “Fairfax Senior High School”. Цього долі виявилося замало.

Ештон Катчер (1978) остаточно пішов від Демі Мур (1962) і з червня 2012 р. знову почав зустрічатися із давньою знайомою, колегою по комедійному серіалу “Шоу 70-х” - Мілою Куніс (1983).

Деталі відносин тримались у суворій таємниці. Одначе 3 жовтня 2014 року світ облетіла звістка: новоспечені зіркові батьки - Міла Куніс та Ештон Катчер назвали спільну дочку, яка народилася в престижній клініці Cedars-Sinai Лос-Анджелеса 30 вересня, - Уайат Ізабель Катчер (Wyatt Isabelle Kutcher). На радощах молодий татусь пожартував у соцмережах: він виклав кілька фотографій немовлят з пропозицією вгадати, хто з них - його дитина.

Потім світовими ЗМІ почали блукати наполегливі чутки, що молоде подружжя хоче завести ще одну дитину. Їхнього сина Дмитра (Dimitri Portwood Kutcher) Міла Куніс народила 30 листопада 2016 р. Адже, аби бути по-справжньому щасливими, ця пара має все: талант, щасливий шлюб, статки. Сукупний дохід Міли Куніс і Ештона Катчера лише з серпня 2012 р. по серпень 2013 р. склав $35 млн.

***

Торгувати довіку вродою у Голлівуді майже нікому з красунь не вдавалося, бо світ продукує більш юних красунь. Розуміючи, як працює сучасна кіноіндустрія, у жовтні 2014 р. наша колишня землячка довела, що вона - розумничка.

Тоді у ЗМІ було оголошено, що Міла Куніс разом із партнерами створила нову продакшн-компанію під назвою “Orchard Farm Productions”. Першим контрактом молодої фірми стала угода з кіностудією “ABC Studios”, за якою команда зобов’язувалася розроблятиме та готувати програми для телетрансляції та мережевого і кабельного телебачення. Певен, що не тільки батьки раділи досягненням дочки.

Незабаром в інтерв’ю кінооглядачу американського порталу “nj.com” Стівену Уїтті (Stephen Whitty) вона виправдовувалася, мовляв, не збирається кидати акторське ремесло, аби пересісти в режисерське крісло:

- Ні, ні, ні, ніякої режисури! "Я не готова спрямовувати інших, а ще - я не пишу сценарії. Повірте, я не можу скласти речення. Але мені подобається продакшн, коли зводиш все до купи. Моя компанія справді дивиться у бік комедій, зрежисованих жінками, у бік драм, поставлених жінками. Не те, що ми - анти-чоловіки, але це те, до чого, мабуть, тяжіє вся наша команда... Справді, це виглядає божевільно, як постійна битва зі світом чоловіків. Певна, картина, зрежисована жінкою, заробить купу грошви, але чи наступна стрічка буде нами спродукована? Подібні речі ніколи простими не бувають.

***

Разом із тим, у другій половині минулої декади Міла Куніс залишилася затребуваною і у великому кіно. Разом із Крістен Белл та Крістіною Епплґейт вона знялась у комедії “Погані матусі” (“Погані матусі”), світова прем’єра якої відбулася 29 липня 2016 р. Хоча картина отримала неоднозначні відгуки кінокритиків, але фахівці високо оцінили акторський склад та рівень гумору, хоч і не вважали, що режисери Джон Лукас та Скотт Мур “повною мірою скористалися вміннями актрис”. Зокрема, оглядач Кріс Нашаваті (Chris Nashawaty) із “Entertainment Weekl” зауважив:

- І в цій стрічці Мілі Куніс вдається викликати співчуття і смішити кіноглядача; безперечно, ця актриса має комедійний таймінг.

Не дивно, що за бюджету в $20 млн стрічка зробила бокс-офіс $183,9 млн. Після фінансового успіху “Bad Moms” дистриб’юторська компанія “STX Entertainment” негайно сформувала бюджет у $28 млн, гукнула режисерів Джона Лукаса та Скотта Мура і знову об’єднала на кіноекрані Мілу Куніс зі Крістен Белл та Кетрін Хан у сіквелі “A Bad Moms Christmas” (“Дуже погані матусі 2”).

Він вийшов на американські екрани 1 листопада 2017 р. І нехай цього разу рецензенти в оцінках знову розділилися, кіноглядач проголосував за картину… довгим доларом, адже збори від світового прокату в кінотеатрах перевалили за $130 млн. У одному з інтерв’ю Міла Куніс пояснювала:

- Мене бісить, коли люди запитують, чому я знімаюсь у легковажних комедіях... У них викривлене уявлення, мовляв, як жанр комедія проста… У кожній ролі я завжди шукаю виклик і знаходжу багато речей, які є по-справжньому складними. Ними можуть стати режисер, продюсер, та будь-хто. Мені хочеться працювати з талановитими людьми, більш талановитими, ніж я, у яких можна дечому навчитися.

***

Потім Міла Куніс знялась у комедійному бойовику “Шпигун, який мене кинув” (“The Spy Who Dumped Me”; 2018) режисерки Сюзанни Фогель, що розповів історію двох накращих подруг - Одрі (Міла Куніс) і Морґан (Кейт Маккіннон). По усій Європі за ними ганяються вбивці, бо один з їхніх колишніх хлопців виявився агентом американської розвідки; зйомки фільму почалися в липні 2017 року у Будапешті. В український кінопрокат картина пішла 9 серпня 2018 року; за бюджету $40 млн у світовому прокаті стрічка зібрала $75 млн.

Наступного року разом із бездоганною Ґленн Клоуз вони з’явились у головних ролях у соціальній драмі “Чотири гарні дні” (“Four Good Days”), зйомки якого режисер Родріґо Ґарсія розпочав у вересні 2019 р. в Лос-Анджелесі. Картина розповіла історію молодої жінки Моллі, яка лікується від наркоманії, і в період загострення психологічної кризи возз’єднується зі своєю старенькою матір’ю Деб. Долаючи колишні сімейні чвари й образи, Деб намагається врятувати дочку. Світову прем’єру творча група влаштувала 25 січня 2020 р. у рамках американського фестивалю незалежного кіно “Sundance Film Festival”.

Інший із найсвіжіших фільмів отримав назву “Останні новини округу Юба” (“Breaking News Іn Yuba County”; 2020) Тейта Тейлора. Немолода заміжня жінка Сью Боттомс (актриса Еллісон Дженні) на власні очі переконується, що чоловік їй зраджує. Від переляку з ним стається серцевий напад зі смертельним результатом. Сью ховає тіло, тоді як іншим повідомляє, що містер Боттомс пропав без вісті. У тій комедійній драмі, окрім Міли Куніс, знялися Джульєтт Льюїс та Ааквафіна.

***

Чи стала колишня чернівчанка вільною у Сполучених Штатах?

- У сенсі чи безпечно мені сходити в крамницю? Я не можу вийти з будинку без того, аби мене не сфотографували, але це не означає, що о десятій вечора я не маю змоги навідатись у супермаркет “Ralphs”, що працює цілодобово.

Якщо Лос-Анджелес з його Голлівудом починає "підламувати", Міла Куніс тікає в Нью-Йорк. Це, навіть у США, зовсім інша планета:

- Мені подобається жити в Нью-Йорку два-три місяці, але потім і звідти я забираюся. Нью-Йорк живить симпатична ідея: всі люди зосереджені на собі, часом вони збираються, аби знову розбігтися хто куди. Мені імпонує, що у Великому Яблуку не сунуть ніс у чужі справи. Випадково ви зустрічаєтеся, але при цьому кожен кудись поспішає. У Нью-Йорку цілодобово панує невимушена тусовка, рух. Часом здається, тут ніхто не працює, навіть з дев’ятої ранку до п’ятої вечора. Ось уже два роки я винаймаю квартиру з дахом, там тиша і спокій. Будинок стоїть над річкою, це - дивовижно. Мені просто закортіло повернутися туди. Ми могли б випити по келиху вина на моїм даху!

Олександр Рудяченко.

Фото: з відкритих джерел