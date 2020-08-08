8 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні Єрмолая; чому українські жінки не їли до Спаса яблук і яка енергія превалюватиме найближчим часом.

Сьогодні священомучеників Єрмолая, Єрміппа і Єрмократа, ієреїв Нікомідійських. На початку 4 століття за наказом імператора Галерія Максиміана в Нікомідійській церкві було спалено чимало християн. Але трьом чоловікам – Єрмолаю, Єрімпу та Єрмократу вдалося втекти й уникнути немилосердної покари. Вони переховувались у печерах і не припиняли навертати народ до християнської віри. Якось до Єрмолая завітав юнак-язичник Пантолеон – майбутній святий великомученик Пантелеймон. Саме Єрмолай і посіяв у язичницькій душі молодого цілителя зерно християнства. Згодом на втікачів донесли, схопили і стратили.

Колись у давнину до Єрмолая прагнули завершити жнива – «прийшов Єрмолай – хліб прибирай». Близяться до завершення й нинішні – з кожним днем зібраного збіжжя все більше... Прикметно, що за останні два тижні закупівельна ціна пшениці нового врожаю зросла аж на 11% (у порівнянні з минулим роком – на 25%).

З Єрмолая також починали зривати ранні сорти яблук, але ще не їли їх, особливо жінки, в котрих померли діти. Чекали до яблучного Спаса.

З іменинами вітайте Моїсея і Сергія.

19-ий місячний день. Місяць в Овні. Сьогодні й завтра, а також найближчим часом, у світі превалюватиме «енергія вогню». В фізичному аспекті це проявлятиметься у вигляді пожеж і вибухів (дуже висока вірогідність), а в більш тонкому, психологічному плані – це посилення егоїзму, лідерських позицій, самості. Скромні люди в цей період дещо піднесуться душею і стануть трохи впевненішими в собі. Леви (не тільки за знаком зодіаку, але й за характером) надиматимуться від власної значущості, тому можуть втратити відчуття реальності, а самовпевненість Овнів зашкалюватиме. Останні намагатимуться «нав’язувати» добро з усією силою. Тож будьте уважні, чуйні та толерантні. Гармонії з собою і світом!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1887 – +7,8, а найтеплішим у 2010 – +39,2.