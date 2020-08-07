Помер син Віктора Павліка

У відомого українського співака Віктора Павліка помер 21- річний син Павло, який страждав на онкологічне захворювання.

Про це повідомила в Фейсбуці його мати Лора Созаева.

«Забрав Господь мого ангела!», - написала вона, оприлюднивши відео, на якому маленький Павло читає молитву.

У Павла 2018 року діагностували злоякісну пухлину - саркому, більш відому як рак кісток. Це одне з найнебезпечніших і смертельних захворювань у світі.

Він пройшов 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії. Влітку 2020 року Павло відмовився від терапії, яку вважав вже безглуздою.

Юнак навчався в Академії Служби безпеки України, двічі брав участь у військовому параді на День Незалежності.