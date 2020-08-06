Американські кардіологи назвали нові ризики вживання марихуани

В Американській кардіологічній асоціації виявили нові ризики паління марихуани, пов’язані з серйозними захворюваннями серцево-судинної системи.

Про це йдеться в новому дослідженні науковців із цієї організації, передає Укрінформ

За висновками вчених, куріння марихуани пов’язано з розвитком серйозних проблем зі здоров’ям, враховуючи серцевий напад, інсульт та інші захворювання серцево-судинної системи.

Дослідники проаналізували хімічний склад найактивніших речовин у марихуані - THC і СBD, які, як зазначили самі автори роботи, мають «потенційні терапевтичні і лікувальні властивості».

За даними науковців, ці речовин можуть негативно впливати на роботу серцево-судинної системи людини і значно підвищувати ризик розвитку хвороб серця. ТНС може порушувати серцевий ритм, бути причиною фібриляції передсердь, тахікардії і передчасного скорочення шлуночків. А СBD (канабідіол), у свою чергу, може знижувати частоту скорочень серця, знижувати кров’яний тиск і зменшувати рівень запальних процесів у організмі, які зокрема пов’язані з інсультом.

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Автори дослідження пояснили, що попри ці та інші потенційні переваги марихуани, куріння цієї психоактивної речовини може представляти такі ж ризики для здоров’я, як і куріння тютюну.

«Можна провести аналогію з алкоголем. Алкоголь дозволений, але має як позитивні, так і негативні ефекти для серцево-судинної системи. Для лікарів і споживачів важливо мати інформацію про ці позитивні і негативні наслідки, щоб вони могли зробити розумний вибір у своєму житті», — заявив співавтор роботи доктор Роберт Клонер з Інституту медичних досліджень Хантінгтона у Каліфорнії.

Вчені заявляють, що людям потрібно більше якісної інформації про наслідки вживання марихуани для організму, оскільки у медіа часто приводять необгрунтовані аргументи для лобіювання легалізації або, навпаки, заборони цієї речовини у різних країнах.