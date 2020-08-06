6 серпня: народний календар і астровісник

Нині Бориса і Гліба; продовжуємо жнивувати і починаємо збирати гриби, та хто сьогодні подобрішає.

Сьогодні мучеників благовірних князів Бориса і Гліба, у святому Хрещенні Романа і Давида, перших вітчизняних святих. Обидва були братами, синами Володимира Великого, і обоє загинули страшною мученицькою смертю від руки іншого свого брата Святополка, прозваного в народі Окаянним. У липні 1015 року Володимир помирає у своїй резиденції в Берестові поблизу Києва. Факт смерті князя намагалися спочатку приховати, небезпідставно побоюючись, що владу захопить Святополк, якого кияни не хотіли бачити на київському престолі. Улюблений син Володимира Великого Борис (він правив у Ростові) на ту пору воював проти половців. Натомість звістка про смерть Володимира доволі швидко дійшла до Святополка. Він примчав із військом до Києва і захопив владу. Невдовзі Святополк підступно вбив спочатку Бориса, а потім і Гліба, князя Муромського. Ярослав Новгородський (ще один брат Володимировичів, він же Мудрий, який згодом переможе Святополка і посяде Київський престол) попереджав Гліба про те, що «батько наш помер, а Святополк убив Бориса», але той все одно поїхав на зустріч із братом. Без війська і без зброї. І це був цілком свідомий крок. Константинопольська патріархія, отримавши подання на канонізацію Бориса і Гліба, досить довго не могла зрозуміти, чому має канонізувати князів. Вони ж бо віддали Київ та людей, які на них сподівалися, на поталу Святополку, по-друге, своєю покірливістю нахабній брехні, заздрощам та злобі, вони начебто підштовхували Святополка до скоєння страшного гріха братовбивства… Але зрештою їх канонізували – за, як би сказали Толстой, а за ним і Ганді, «непротивление злу насилием», за цілковите слідування Христу. Рідкісний, майже унікальний випадок. Особливо, коли йдеться про владу.

Осінні Борис і Гліб завершували дозрівання всіх хлібів, починався період найбільшого збирання грибів. Наші пращури казали: «Борис і Гліб сіють ранній хліб»; «Прийшов Борис і Гліб – вистиг у полі хліб»; «На Бориса і Гліба хутчій берися до хліба».

З іменинами вітайте Бориса, Гліба, Христину.

17 місячний день. Місяць з Рибами. Уява всіма силами намагатиметься витісняти ясну логіку, і це їй вдаватиметься. Майте це на увазі, особливо під час перемовин. Наобіцяти, розписати і розцяцькувати можна все що завгодно, але на одних емоціях далеко не заїдеш. Тож не забувайте перевіряти власні вуха – чи не навішав на них хто локшини. До того ж до нас підкрадатиметься лінь, особливо до тих, хто давно не був у відпустці. Але загалом емоційно-психологічний фон дня досить позитивний, адже кожен бачитиме реальність такою, якою захоче. Коли Місяць у Рибах – люди стають трішечки добрішими, щедрішими, м’якішими. Врахуйте це, але не зловживайте чужою добротою.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1907 – +8,3, а найтеплішим у 2010 – +36,3.