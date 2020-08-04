Гітару Елвіса Преслі продали за рекордні $1,32 мільйона

На аукціоні у США продали за 1,32 мільйона доларів гітару легендарного співака Елвіса Преслі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на TMZ.

Сам Преслі записував музику на гітарі типу Martin D-1 впродовж 1954-56 років.

Легенда американського рок-н-ролу встиг за цей проміжок часу записати декілька хітів, серед яких That's Alright (Mama), Blue Moon of Kentucky та Good Rockin' Tonight.

Зазначається, що отримана сума з продажу гітари стала найвищою, яку коли-небудь заплатили за пам’ятні речі співака.

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Елвіс Аарон Преслі народився 8 січня 1935 р. у штаті Міссісіпі, США. Він є одним із найуспішніших музикантів XX століття й установив чимало досі не перевершених рекордів у царині звукозапису. Преслі став настільки популярним, що більшість людей зазвичай називає його просто "Елвіс" або "Король рок-н-ролу", а в США — просто "Король". Він помер 16 серпня 1977 року.

Фото: Gottahaverockandroll.com