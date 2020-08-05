5 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні Трофима-Безсонника; як дбаємо, так і маємо, та що готує нам войовничий Марс.

Цього дня вшановують чудотворну Почаївську ікону Божої Матері – одну з головних православних святинь України, а також згадують мучеників Трофима, Феофіла і з ними ще 13 мучеників.

В народі цей день називали Трофимом-Безсонником. Чому так? Тому що пора гаряча – не до сну. Швидесенько-хутесенько потрібно було прибрати збіжжя з полів-ланів у засіки та комори, бо «Як у серпні дбаєм, так зимою маєм». Примічали погоду: Якщо при сході сонця парка духота – під вечір збереться на дощ. Хмариться небо, а квіточки жовтцю розкриті – на зливу не сподівайся; але якщо у спеку він стулить пелюстки – невдовзі задощить.

Щодо ікони Божої Матері Почаївської, то до неї звертаються за зціленням від сліпоти, застарілих хвороб, а також моляться про звільнення з полону.

Іменинники нині Трофим, Федір, Михайло, Андрій.

16-ий місячний день, Місяць увійде до Риб, а Меркурій перейде до Лева. Неспокійний, суперечливий день, думки можуть бути нав’язливими, невідчепними. Втім, декілька слів про Марс. 25 липня ця планета цілеспрямованої енергії та дії увійшла в петлю в знакові Овна і знаходитиметься там до початку січня 2021 року. До того ж, з 10 жовтня по 14 листопада Марс буде ретроградним. Це означає, що найближчі п’ять місяців стануть надзвичайно динамічним, насиченим і несподіваним відтинком часу. А ще, на нас очікують не менш швидкі та несподівані розв’язки певних задавнених проблем і ситуацій. До того ж, вектор сили та енергії, який направлявся нашими намірами та емоціями у зовнішній світ, повертатиметься до нас у вигляді своєрідного бумерангу. Тобто, ми отримаємо «отвєтку» на всі свої енергетичні трансляції (зауважте, навіть не дії!).

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1907 – +7,6, а найтеплішим у 2010 – +38,1.