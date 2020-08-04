4 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні Марії-Солодушки; що віщують великі роси, очікуємо важливу новину і готуємося до емоційних ускладнень.

Нині мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини – однієї з найвідоміших жінок в історії християнської релігії. Вона фігурує в декількох епізодах Нового Заповіту. Марія Магдалина була вродливою жінкою, але жила грішно. Після того, як Господь зцілив її від семи бісів, жінка стала Його відданою послідовницею. Вона слідувала за Ним до Голгофи, була присутня під час Його мученицької смерті і погребіння, а також стала свідком Його воскресіння. Марія Магдалина першою й сповістила апостолів про цю подію. З часом Марія Магдалина стала надзвичайно популярною постаттю, особливо в західному мистецтві. Її малювали сотні художників (Джотто, Тіціан, Росетті), про неї писали вірші та романи (Рільке, Казандзакіс, Сарамаго), знімали кіно.

В народі Марію Магдалину вважали заступницею від холери. Існували й прикмети: великі роси цього дня вказували, що погода буде дощовою, а тому й льон – сірий. На Марії Магдалини жінки збирали ягоди та варили варення, тому цей день називали ще Марією-Ягідницею, або Солодушкою. А ще цього дня можна було сподіватися почути якусь дуже важливу новину.

Іменинники сьогодні Марія, Михайло, Олексій.

15-ий місячний день, Місяць продовжує перебувати у Водолії. Доба, сповнена мінливих енергій і настроїв. Забудьте сьогодні про об’єктивність! Вона не дасться в руки нікому – вислизатиме, наче в’юн. Інформація, що стосуватиметься ваших інтересів і почуттів – непокоїть, бентежить, викликає доволі суперечливі реакції. Службові взаємини ускладнені: як між колегами, так і на рівні взаємодії керівник – підлеглий. Шукайте правильні слова та мудрі рішення. Варто зауважити, що ми увійшли в дуже «вибухонебезпечний» в усіх сенсах, особливо в емоційно-психологічному, астрологічний період. Головний «винуватець» зміни не тільки наших настроїв, але й подій – Марс. Але про це – завтра.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1907 – +8,5, а найтеплішим у 2010 – +37,7.