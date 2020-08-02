У США помер актор Вілфорд Брімлі

У штаті Юта на 86-му році життя помер актор Вілфорд Брімлі.

Як передає Укрінформ, про це інформує Fox News.

Вілфорд Брімлі знявся у низці фільмів, зокрема "Кокон", "Природнє" та "Фірма". На момент смерті йому було 85 років.

Менеджер Брімлі Лінда Бенскі заявила, що актор помер у суботу вранці в лікарні штату Юта.

Вусатий Брімлі був звичним обличчям для багатьох ролей, часто граючи таких персонажів як менеджер бейсбольної команди у фільмі "Природнє". Він також брав участь у зйомках картин "Брубакер" та "Електричний вершник".

Найвідоміша роль Брімлі була у фільмі «Кокон». Цей фільм Рона Говарда 1985 року здобув два Оскари.