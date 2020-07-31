Стрічка Олени Дем’яненко "Гуцулка Ксеня" з’явилася на Аmazon PRIME VIDEO для глядачів Північної Америки. Американський дистриб’ютор фільму – Dreamscape Media.

Про це повідомляється на сайті Держкіно.

“Стрічка доступна також на ресурсах VIMEO та HOOPLA: на останньому з них "Гуцулка Ксеня" у липні стала фільмом місяця”, - ідеться в повідомленні.

Як нагадали в Держкіно, стрічку "Гуцулка Ксеня" створено за мотивами однойменного твору основоположника модерної української оперети Ярослава Барнича, творчість якого тривалий час в Україні була заборонена.

За словами режисерки фільму Олени Дем’яненко, це не етнографічний фільм, а модернова мелодрама в стилі українського танго: “Це іронічний мелодраматичний мюзикл, орієнтований на найширшу глядацьку аудиторію”.

Кінопроєкт стрічки став одним з переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно. Автор сценарію та режисер - Олена Дем’яненко, продюсери – Дмитро Томашпольський та Олена Дем’яненко. Головні ролі у фільмі виконали: Варвара Лущик (Україна), Максим Лозинський (США), Олів’є Бонжур (Бельгія), Ігор Цішкевич (США), Олег Стефан (Україна), Катерина Молчанова (Україна), співачка та акторка Соломія Мельник (Dakh Daughters).

Як повідомляв Укрінформ, в український кінотеатральний прокат романтична музична комедія “Гуцулка Ксеня” вийшла 7 березня 2019 року. Стрічка отримала Ґран-прі кінофестивалю Mt.FUJI-ATAMI FILM FESTIVAL у Японії, що проходив з 28 червня по 1 липня 2019 року, а також мала кінотеатральний прокат у Японії. "Гуцулка Ксеня” здобула дві “Золоті Дзиґи” четвертої Національної кінопремії — у номінаціях найкраща пісня («Мавка-Русалка», фрік-кабаре Dakh Daughters) та найкраща музика – (Тимур Полянський, Dakh Daughters). Онлайн-прокат фільму “Гуцулка Ксеня” стартував 27 лютого 2020 року на онлайн-платформі takflix.com.