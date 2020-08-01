1 серпня: народний календар і астровісник

Що приносить свята Мокрина; як у давнину називали серпень і чи варто нині спробувати щось нове.

Зустрічаймо останній – і найспекотніший місяць літа – серпень! У давнину для серпня існували й інші назви: «копень» (від коп жита на полях); «густир» (від густого врожаю на полях та в садках), «хлібочол», «жнивець» (пора дозрівання зерна). А ще іменували «спасівцем», бо припадає на цей місяць три Спаси (Медовий – 14 серпня, Яблучний – 19 серпня та Горіховий – 29 серпня), а також Спасівка - двотижневий піст перед Першою Пречистою - із 14 до 27 серпня.

А ще нині преподобної Макрини Каппадокійської, сестри святителя Василя Великого. За переказами, свята Макрина після смерті нареченого дала обітницю вічного дівоцтва, згодом прийняла чернечий постриг. Макрина стала настоятелькою однієї з перших в Малій Азії жіночих чернечих спільнот, яких пізніше почали називати василіянками. Надзвичайний вплив вона мала на свого молодшого брата Василія, який за її прикладом почав жити монашим життям, а в 370 році став єпископом Кесарії Каппадокійської. Святій Макрині моляться за здоров’я своє і близьких. Також жінки просять покровительку подарувати благополуччя і щасливе сімейне життя.

У народі цей день називають Мокрини, раніше вважалося, що це останній день літа: «Свята Мокрина осінь приносить». І по ньому передбачали погоду на осінь: якщо йде дощ - восени буде мокро й холодно, якщо сонячно - тепло й сухо.

Іменини святкують Роман, Степан, Григорій.

12-13 місячні дні. Місяць у Козерогу. Символ дня – колесо. Якщо ви слідували рекомендаціям місячного календаря, то сьогодні ваші справи будуть рухатись із тією ж швидкістю, як у колеса, що котиться з гори. Займайтеся тим, що вам подобається, особливо якщо це творче заняття. А ще сьогодні буде можливість закінчити якісь справи з минулого. Зміцнюйте здоров’я. Подумайте про свій спосіб життя, обов’язково його підкорегуйте, хоча б трішки. Внесіть поправки в харчування і дієту. Якщо займаєтеся спортом, то перегляньте свої тренування і внесіть в них зміни - недієві вправи замініть на інші, спробуйте щось нове. Безтурботної суботи!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1904 році: +10; а найтеплішим у 1936 - +35,9.