Естер Юґас-Корнер, гід із дизайну людини

У проекторів є стратегія. У вашому житті проектор сам не з’явиться, у свій світ проектора треба запросити. Сам він нічого не робитиме. Але тут є особливість: тільки-но проектора запрошують у своє поле, бо бачать його таланти і розуміють, на що він здатний, - розкривається безодня зірок. І тоді починається Диво, справжнісіньке. Проектори налагоджують особистості і спрямовують колективи, вони приходять, щоб зробити людину або групу людей успішними. Цей тип володіє баченням, слуханням, відчуттям та іншими здібностями. Вони потрібні, щоб ви досягли успіху у важливих для вас сферах життя, професійної діяльності та відокремили ваше “Я” від вашого не-“Я”. Бо коли ми залишаємося первозданними, такими, якими прийшли у цей світ, - ми здобуваємо буквально все, чого тільки побажаємо в житті. Із фотографом Геною Мінченком ми потрапили в гості до гіда із humane design Естер Югас-Корнер, яка здебільшого працює в Італії та Австрії, але через карантин несподівано опинилася в Києві. І - остання увага: згідно вчення про дизайн людини, Естер володіє унікальним типом людської аури. Вона - ментальний проектор ; таких приблизно 0,001%. Більшість із нас практично не розуміє, яка у них машина і куди слід власним тілом кермувати – Послідовники вчення humane design, дизайну людини, стверджують, що змінюється сама парадигма, і від уявлення про Всесвіт, заснований на розумі, ми рухаємося до уявлення про Всесвіт, який буде ґрунтуватися на пануванні тіла. Чи це так? – А що ви хотіли, у цьому втіленні тіло - наш транспорт, наш інструмент. Вчення про дизайн людини ґрунтується на постулаті: наш розум не має авторитету, - тільки наше тіло знає, що для нас правильно, а що - ні. Забігаючи наперед, скажу: тіло володіє тим, що називають надсвідомістю. Й отримує воно програмування з одного джерела, а не з кількох джерел, як свідомість. Хоча як розділити транспорт і водія?... Не випадково у практиці humane design, коли для конкретної людини робиться індивідуальний bodygraph (унікальна графічна карта у вигляді розшифрованої структури “Я”. - О.Р.), - неодмінно з’являються дві колонки цифрових даних. – Що вони значать? – Та, що праворуч - чорного кольору, описує ментальну особистість; ліва, червоного кольору - все, що характеризує фізичне тіло. На перший погляд, обидва стовпчики видаються дивними. Але вони - ті дані, які описують те, що ти не знаєш, але про що мусиш знати, аби залишатися собою і не суперечити власній Природі. Дуже важливо про це дізнатися якомога раніше і збагнути, куди тобі рухатися далі. – Чому, Естер, це так важливо? – Часу майже не залишилось, а більшість із нас практично не розуміє, яка у них машина і куди слід власним тілом кермувати. За чотириста років людство, попри певні жорсткі системи, звикло до універсальної облаштованості, створило паттерн поведінки – У праці “Основи дизайну людини” (1987) засновник новітньої духовної практики Алан Краковер (Robert Alan Krakower) стверджував, що в 2027 році для людства закінчиться епоха, яка триває від 1615-го року, і почнеться нова, незвідана, до якої цивілізація не готова. До чого нам готуватися? – Чотириста років панував Інкарнаційний Хрест планування (Incarnation Cross Оf Planning) - є такий термін у humane design, - всеохоплююча даність для цього періоду і простору. Так стояли зірки, визначаючи домінуючі частоти та зумовлюючи буття людства. Хрест планування утворювали ряд брам, які у нашому вченні мають певні номери і які нічого не скажуть тим, хто не знайомий з цим вченням. Образно кажучи, в його основі лежить Дизайн частини, що шукає Ціле, Частини, і якому притаманні особливості, що визначають сьогодні парадигму нашої цивілізації. – Що це за дивні брами? – Всі вони та їхні характеристики логічно випливають зі значення самого Хреста планування: одна з цих брам - батька і матері; інша - любові до своєї роботи і праці на користь спільноти, тобто для блага інших; ще одна - навчання і розвитку навичок; і ще одна - фокусу на деталях. Що свідчить про те, що Хрест планування закінчується? У світі відбуваються виразні трансформації. – Які саме? – Збільшується кількість розлучень. Тотально зникає довіра – між людьми, інституціями, союзами, країнами. Велика частина угод тримається на страхуванні ризиків, грошах та фінансових поручительствах (guarantee). Більшість соціальних інститутів повільно деградують та перестають виконувати функції, які чотири століття вони незмінно виконували, і таке інше. – Можете сказати, як працював Хрест планування? – Доки триватиме Хрест планування, ми житимемо інтересами власної сім'ї і своєї спільноти. Ми довірятимемо одне одному. Ми віритимемо, що, попри окремі випадки, люди в цілому заслуговують на повагу. Зрештою, ми підтримуватимемо і піклуватимемося одне про одного. – Чому так склалося? – Така природа самого Хреста планування. Він давав можливість створювати усі соціальні структури планування, які ми називаємо цивілізаційними інститутами. Все те, що сприяло еволюції людини, слугувало її інструментом, діялося задля її блага, на її користь, для облаштування максимально зручного побуту. Але… Час минув, і ми ось-ось сягнемо стелі структурованості і ступимо в нову епоху. – Але що в цьому поганого, що ми комфортно жили в belle époque!?! – Нічого… Але як “прекрасна епоха” виконала своє цивілізаційне завдання, так і пріоритетні для людства, виокремлені як важливі різні сфери життя - своє відпрацювали. На чотириста років людство все прекрасно спланувало: хтось видобував корисні копалини, інші їх транспортували, треті - переробляли і таке інше. Багато різних “Я” існували у форматах держав, зі своїми кордонами, поліцією, армією. – Не розумію, до чого ви, Естер, хилите? – Ми звикли, що для кожного періоду розвитку людства є своя структура існування та інфраструктура. І за чотириста років, попри певні жорсткі системи, людство звикло до універсальної облаштованості, створило паттерн поведінки. Але Хрест планування, як епоха, ще діятиме кілька років. Уже з’явилися провісники нового часу, нових форм взаємодії. – І що нас чекає по закінченні Хреста планування? – Має початися наступний глобальний цикл - епоха роз’єднаності. Сходить новий Інкарнаційний хрест, і називатиметься він Хрест Сплячого Фенікса (Cross Of The Sleeping Phoenix).Це дуже індивідуальний Хрест, що складають вже інші брами. Готуймося, що після 2027-го року на людство чекає абсолютно нова хімія, абсолютно незнана енергія, яка принесе в собі багато разючих змін. Це прийдешнє, що насувається, орієнтоване на те, щоб пришвидшити процеси індивідуалізації. Якщо за часів Хреста планування домінували колективні процеси, то невдовзі сам акцент зміниться, домінуючим стане інший паттерн поведінки. Дбати доведеться не про власну унікальність… – Про що тоді? – … про виживання. Перед кожною людиною постане найголовніший виклик – вижити, адже соціальні інституції, які століттями вважалися несхитними, одного дня можуть взагалі зникнути. Як атавізми... – Це буде щось схоже на кризу 2009-го року? – Між іншим, це ви вважаєте, що вона була кризою, коли на Уолл-стрит жахливо лопнула гігантська фінансова “бульбашка”.

– Як вважаєте ви, Естер? – Олександре, про черговий соціальний злам у царині фінансів адепти дизайну людини попереджали заздалегідь. Чи зробило тоді людство висновок? Час, який минув від 2009-го, значно підірвав цю довіру, створив інші реалії. І тепер ще важливіше об’єднуватися в якісь групи (ком’юніті), що допоможуть вижити. Від взаємодії під Хрестом планування акцент у людських відносинах під Хрест Сплячого Фенікса зміститься до численних дилем: “Чи можу я тобі довіряти?”, “Чи можу я довіряти в цьому просторі і в цьому місці?”, “Чи можу я, взагалі, бути тут в безпеці?”, “Що мені найбільше загрожує?” Вважайте, Олександре, нова епоха стане величезним потрясінням марнославства людства. З’являться рейви - люди з грубою шкірою, невиразним обличчям, повною відсутністю емоцій до зовнішнього світу – Чи є якийсь футурологічний розділ у humane design, де викладено бачення прийдешнього світу, системно подані рекомендації, як себе готувати до переходу під​ ​Хрест Сплячого Фенікса? – Так, є такий курс. Він називається рейв-космологія і містить, як ви слушно вважаєте, певні ключі-підказки. Адже все в нашому світі програмується за допомогою глобальної програми, яку Ра Уру Ху (Ra Uru Hu; таке духовне ім’я прийняв засновник дизайну людини Алан Краковер у 1987 р. - О.Р.) назвав Божественним оркеструванням Глобального (Global Orchestration Directory). Утім, ця сфера знань належить виключно до рейв-космології. Щоправда, прямих рекомендацій ви не знайдете. Бо ніхто не може визначити, як саме зміна епох відбуватиметься. Відомо одне, фактично почнеться формування нової раси. – Нової людської раси?!? – Так (доволі спокійно. - О.Р.). Починаючи з 2027-му року ми побачимо ознаки нової раси в людях, яких називатимемо рейвами (raves; ймовірно, “безладні”. - О.Р.) - ознаки абсолютно нового покоління. Десь у глибині душі ми знаємо, що все дійшло кульмінації, і форма життя на планеті має отримати новий вигляд, який розпочне... їхній, рейвів, розвиток, епоху їхнього правління. Яким би неймовірним це не видавалось, але картина може бути такою: у звичайних людських медустановах з’являться перші маленькі рейви, дуже несхожі на інших людей - груба шкіра, ніякої виразності обличчя, повна відсутність емоційної реакції на зовнішній світ. – Рейви прийдуть після покоління Alpha - тих, хто народився після 2010 року? – Ні, я не про покоління кажу, а про нову РАСУ… Нині на планеті поширені, дев’ятицентрові люди (9-and-center creatures ) такі, як ми з вами, Олександре. Маю на увазі всіх наших співплемінників, які сьогодні мають дев’ять інформаційних та енергетичних центрів, пов’язаних цілою мережею каналів та контурів. – Це ті центри, що в індуїстській традиції називаються чакрами? – Так. Але, відповідно до “Основ дизайну людини”, ми як раса були перехідною еволюційною формою (Homo Sapiens Іn Transitus), потрібною для того, щоб прийшли рейви. Слід розуміти, що дев’ятицентрові створіння - зовсім не ті homo sapiens, якими були семицентрові істоти. Отже, навіть в межах Хреста планування мутаційні процеси почалися не вчора... Проте, коли прийдуть рейви, все стане інакше. Адже раса ця по-іншому влаштована. Невидимі процеси запущені, йдуть мутації. Звернули увагу, що стало народжуватися багато аутистів? Про це попереджав засновник дизайну людини, мовляв, завчасно почнеться “правильна мутація в неправильний час”. – Ні, за демографічними процесами я не стежу. – Це - факт. Рейви ніби підсилюють свій прихід, й аутистів більшає. Рейви не приходять, щоб якось заволодіти енергією, інформацією, законами, рухатись як генератори ідей, створювати небачене. “На перший погляд рейви виглядатимуть дуже хворобливими і кволими”, - писав Алан Краковер. Дуже хворобливими. – А насправді? – Насправді одна дитина наступної раси, сама по собі, нову частину свідомості, яка закладена в ній, самотужки розкрити не здатна. Рейвам потрібно, щоб вони зійшлися в Пенту (групу з трьох, чотирьох, п’яти осіб) - ці окремі свідомості, розкидані по різних місцях. Поодинці вони хворобливі, на перший погляд, якісь безнадійно хворі діти: загадка для батьків і напруга для оточення, яку не збагнути. Спочатку не-схожість на звичайних дітей буде людьми діагностуватись як мутаційне захворювання. Проте еволюційні процеси прискоряться, якщо поруч опиниться певна кількість таких людей. Тоді нова Програма свідомості запуститися уповні. – Що буде далі? – А далі... Рейвів народжуватиметься все більше і більше… У них будуть розвинені інші частки мозку. Їхня сила і швидкість сприйняття нейтринопотоків у мільярди разів виявиться вищою, ніж у людей. На нас вони дивитимуться, так би мовити, як на котиків і песиків. Для їхньої свідомості це буде щось миле. – Чи матимуть рейви девіз життя і стратегію, тобто покликання? – Девіз та стратегія у рейвів... Гарне запитання... Глобальні цикли - ну, такі як Хрест Сплячого Фенікса - визначають частоту або тему того, що у певну епоху відбуватиметься на планеті. Зміниться основний фон, навіть важко сказати, як у майбутньому люди взаємодіятимуть одне з одним, як взаємодіятимуть люди і рейви. – Точніше щось можна сказати? – Основним девізом планети і кожної людини стане: “Я зайнятий собою і своїм власним виживанням”. Адже ми вступаємо в епоху, коли старий світ швидко помиратиме, а з попелу поставатиме щось нове. Світ ступить у глибоку темряву, що уже накриває нас. Під Хрестом Сплячого Фенікса ми ніколи не матимемо часу на осягнення розумом простору Всесвіту та просторів життя. Після 2027-го року у нас на це просто не залишиться часу. Ця раса володітиме блискавичним баченням і миттєвою ясністю, сприймаючи будь-яку ситуацію без емоційних прикрас – Усе, що я почув про рейвів, дуже нагадує новітні футурологічні прогнози: мовляв, до 2045-го року штучний інтелект (ШІ) перевершить людську свідомість; нам на зміну прийдуть біонічні роботи, а людському “Я” лише залишиться, хіба що, лежати десь на Хмарі, під’єднаному до ШІ. Чи є в humane design розділ, що висвітлює вплив науково-технічного прогресу на розвиток особистості? – Подібних прогнозів я не чула. Їх не існує. Єдине, про що йдеться: настануть непрості часи. З одного боку, стануться великі еволюційні прориви в технологіях, а з іншого - безцінною буде будь-яка органіка. Дедалі більше цінуватиметься все натуральне, а прості людські відносини стануть на вагу золота.

– Тому є якесь пояснення? – Хрест Сплячого Фенікса усуватиме відкриті емоції - рейвам вони ні до чого. Не випадково, що першою почала змінюватися Брама Духу, що є ключем до розуміння нового часу. Непомітно, але людство охоплене великими мутаціями, що відбуваються, не лише в нашому тілі, а й в наших емоціях. – Хочете сказати, ​що емоційний фон, типовий для людини: переживання, співпереживання, хвилювання, турбота, плач, навіть музика і мистецтво – для рейвів нічого не значитиме? – Почуття заважатимуть еволюції і стануть атавізмом. Людина емоційна не лише не може тверезо оцінити ситуацію, а навіть ясно її побачити. Емоційний стан не дослухається до доцільності, а подеколи заперечує реальну картину. Ми з вами, Олександре, емоційно не визначені. Тобто не народились у цьому втіленні, щоб проживати численні емоційні хвилі; і нас оточують саме такі люди. – А чим мені, наприклад, може зашкодити зайва емоційність? ​Коли в наше поле входить людина емоційно визначена, гостем здіймаються певні хвилі, що мають низ і верх амплітуди. У чітко визначеному стані емоційно визначена людина, гойдаючись вгору-додолу, виробляє певну амінокислотну частоту, поширюючи на оточення власну хімію. Істерики дозволу не запитують, а про емпатію й гадки не мають. Вони з’являються у вашому життєвому просторі, вібрують всіма вашими порожніми місцями, а ви їх вимушено підсилюєте, - все це впливає на наше фізичне, психологічне та гормональне здоров’я. – І що з того – нехай людина виговориться… – Якщо гість перебуває у верхній точці амплітуди - значить, ви почуватиметеся на сьомому небі. Якщо у нижній точці, вас кине у жахливий стан. Тому що ми, емоційно не визначені люди, все тонко відчуваємо. А ще - своїм відкритим ось, цим ось місцем (і Естер несподівано торкнулася пучками пальців в області мого серця. – О.Р.) підсилюємо в три-чотири рази отримане почуття. – Вперше чую про подібний емоційний резонанс! Щоб у своїх збурених почуттях емоційній людині прожити верх-низ хвилі, потрібні 72 години, три доби - мінімум. Потрібно з цим “переспати”. За природою своєю емоційно визначені люди одразу не можуть прийняти важливі рішення. Для них краще прожити 72 години; це - класика, хоча деякі можуть потребувати і менше часу, або - більше, ніж три-чотири доби. Потім хімія (внутрішня картина, зрештою, баланс амінокислот. - О.Р.) змінюється. Людину емоційно визначену попускає, процеси стають іншими, настає ясність, і їй набагато легше прийняти рішення. – Повернімося до рейвів. – Коли прийдуть рейви, у них, взагалі, не буде ні емоційного включення, ні реакцій на те, що відбуватиметься довкола. Адже раса ця володітиме блискавичним баченням і миттєвою ясністю, сприймаючи будь-яку ситуацію без емоційних прикрас. Хоча якими саме будуть рейви, ніхто точно не знає. – Гаразд, а можете нарешті пролити світло на питання, яке неминуче цікавить кожного, хто читає нашу розмову, як воно весь час “мучить” мене: чому всі ці кардинальні зміни стануться саме 2027 року. Що це за дата — красива цифра, астрологічний прогноз, або ж щось зовсім інше? – У 1781-му році Плутон увійшов до 41-ї брами. Це покликало до життя дев’ятицентрові створіння (Homo Sapiens Іn Transitus). У вченні про дизайн людини 41-а брама є ініційованим кордоном, що капіталізує людські можливості на початку нової генетичного пропозиції. Коли людство сягне найвищої точки цього мутаційного процесу - а це станеться в 2027-му році, - Плутон завершить повний цикл і повернеться в 41-у браму. Відтоді знову спричинить нові мутації ДНК, що призведе до появи нового людського виду - рейвів. – Визначені якісь загальні риси тієї раси? – Перерахую основні: відсутність емоцій, виразу обличчя та інтересу до ідентичності; природжене вегетаріанство; ніяких нахилів до навчання; підвищена чутливість шкіри; нерозвинені “пласкі” м’язи обличчя; поганий зір, нездатність розрізняти обличчя людей; відмінний від нашого кислотно-лужний баланс; неможливість репродуктивного відтворення, а звідси - розвиток сурогатного материнства; підсвідома стратегія супербезпеки. А ще рейви демонструватимуть новий рівень обізнаності, іншу форму життя та зовнішній вигляд людиноподібних створінь, інші зразки та способи життя (цілком можливо, що, приімром, їжу вони вживатимуть вночі). Це будуть перші та єдині істоти, які оволоділи емоційною обізнаністю. Чи корегують вони моє “Я”, не скажу, але точно допомагають відкинути не-“Я” – Отже, заспокоїмося… Ніхто не винен, що станеться невдовзі… Це - просто природній процес, звичайний перехід до наступного циклу глобальної програми мутагенезу, а ми, дев’ятицентрові створіння, є лише складовою частиною процесу розвитку нової свідомості на планеті Земля, але не її кінцевим результатом. – Ви, Олександре, - це до мене чи до читачів? – Швидше, до себе. А до вас, Естер, таке запитання… Поки майбутнє не настало, слід максимально деконденсувати теперішнє? – Слушне зауваження! – Як свідчить одне з езотеричних знань, кожен із нас зустрічає сорок людей зі свого минулого життя. Є різні погляди на те, нащо вони надіслані нам. А тепер - запитання: як ви їх впізнаєте? – Це щось глибоке, рідне. В першу чергу, це наша сім’я - батьки, діти, онуки. А ще ми зустрічаємо свою духовну, сердечну родину, хоча не одразу здатні розгледіти, відчути це диво... Ти його не чекаєш, а воно охоплює. Це - завжди посвята. Від найпростіших дрібничок до якихось найважливіших речей. Часто-густо одразу й не розумієш, що це вже відбувається. І тільки з часом можеш збагнути: - “Ось воно! Та це ж було… Точно, це та людина, і сказати вона тобі намагалась ось що”. – А можете сказати, скільки із числа посланців у ваше життя пройшло? – Сорока ще немає, але вже чимало я зустріла. Навіть думала: слід сісти й неодмінно озвучити їх для себе. – Чому це важливо - впізнати їх? – Думаю, вони виконують певну місію, тримають баланс певних домовленостей між минулим і майбутнім. Час пронизує якась спільна робота, спільна співтворчість, співпереживання і співпроживання. Чи корегують вони моє “Я”, не скажу, але точно допомагають відкинути не-“Я”. Знаєте, із кожним днем глибшає розуміння, хто саме з’явився у моєму життя, хто стане наступним, що із собою принесе.

– Кажуть, humane design починається з того, що людина має зрозуміти свій тип аури та як вона працює. – Аура - це першопочаток, висхідна точка, arche, тобто найперший етап, який humane design ​відкриває в людині. Існують чотири (основні) типи аури, вони різні, але чітко визначають правила поведінки, життєві принципи, шкалу цінностей. І кожен тип аури має власний підпис, запитання, авторитет та стратегію. Із Маніфестором не сперечаються, коли він поінформував інших, а навпаки - дають зелену дорогу – Отже, які чотири типи аури ми маємо? – Маніфестори, Генератори, Проектори та Рефлектори. Про кожен слід детально розповісти окремо, бо ця класифікація визначає дуже багато в нашому житті. Почнемо з Маніфесторів. Їх вісім відсотків від населення планети. Генетичний підпис маніфестора - “Умиротворення”. Оточенню такі люди відверто заявляють: “Дайте мені спокій. Нехай там що, але я зроблю те, що вирішив”. Не зупиняйте їх… Чекайте на фразу: “Я скоро повернуся”, - яку вам кидають перш, ніж піти. Знайте, Маніфестор уже повертається у свій звичний стан - спокій, його більше не напружує оточення. Від його місії вам його не відволікти. Найвище звучання Маніфестора тоді, коли він умиротворений, коли відчуває гармонію із самим собою та з оточенням. – Чим пояснюється така поведінка? – У володарів цього типу двічі янська аура (енергія ян, 阳​ - це рух, активність, світло; вона уособлює сонце, день, червоний колір, гучний голос, стрес, неспання, життя, гамір, літо, чоловіче начало. - О.Р.). Янська аура Маніфестора дуже щільна - як всередині, так і ззовні; вона закрита і відштовхує. А облаштований так цей тип - механічно та хімічно, - щоб на нього ніхто не міг впливати. Бо приходить Маніфестор, будь-куди, із завданням: рухати енергію, маніфестувати, змінювати. Коли такі люди заходять у приміщення, одразу інші на собі це відчувають. Проте Маніфестору слід визначитися зі своїм багатоцільовим завданням-запитання: “На кого я впливаю?” Маніфестор - нічого нікому не нав’язує, він - Двері, які прочиняються і в них заходить поточний Момент, який не слід проґавити. – Яка стратегія у Маніфестора? – Вони інформують інших, що робитимуть, просто ставлять перед фактом - делікатно, ввічливо, м’яко. У цьому їхня взаємодія з оточенням. Для прикладу: “Вітаю. Я прийшов і збираюся зробити те і те”. Коли Маніфестор сповістив про подальші дії, оточення заспокоюється, енергія (напруга) спадає, а його дуже щільний потік енергії стає не таким руйнівним. Із Маніфестором не сперечаються, коли він поінформував інших, а навпаки - дають зелену дорогу. Тоді оточенню стає легше, воно перебуває в радісному стані, навіть відчуває гармонію та злагоду із поточним Моментом. – Чи всі Маніфестори однакові? – Гарне запитання! Ні, вам відомий підтип. Якщо Маніфестором рухає “хибне “Я”, - є таке поняття в humane design, тобто “помилкове “Я”, - тобто людина суперечить своїй стратегії, аурі, хімії. Це - купа відомих політиків та фріків. Такі приходять і за будь-що жадають щось продавити своє - грубо, нахабно, нікого не інформуючи, чому вони це роблять. Вони за вас вирішують, чи бути вам у їхньому житті. – Чому саме так діється? – Ззовні агресивними Маніфесторами, якими рухає “хибне “Я”, - керує страх. Як їх за це не карали в дитинстві, а їм досі лячно, що їм не дадуть зробити задумане. Починається рух у неприродньому напрямку, на шляху якого множаться численні перешкоди. Як наслідок, у Маніфестора спалахує гнів, який тільки підсилює “хибне “Я”. І тоді у носія янської аури гнів розпалюється до люті. Зважайте: якщо знайомий вам Маніфестор поводиться некоректно, він перебуває у хронічному роздратуванні. Це фізично руйнує його нирки та наднирники, адже тіло вбивається викидами адреналіну, і транспорт нашого життя завчасно зношується! – Чув думку, дизайн людини - це наука шанувати те, що є унікальним у вас. Можете пояснити, у чому унікальність Маніфестора як типу? – Це - питання механіки... У дизайні людини один з трьох моторів тіла (Сонячне Сплетіння, Его, Кореневий) Маніфестора з’єднаний з Горловим центром - центром прояву себе назовні, самовираженням у мові та дії. Як колись зазначив мій учитель, директор іспанської школи дизайну людини Алокананд Діаз (Alokanand Diaz del Rio), котрий разом із Аланом Краковером в одному будинку не один рік прожив на острові Ібіца (вони були друзями, обидва були Маніфестори): “До певної міри Маніфестор - це інший спосіб відгуку на потреби поточного Моменту. Це - інший спосіб танцю, інший тип Руху разом із власною енергією ці (氣​​; природна сила, що виповнює Всесвіт. - О.Р.). ” Якщо побачили по-справжньому сильну людину за роботою, знайте: ви спостерігаєте за Генератором – Далі у нас Генератори, які також належать до енергетичного типу, типу сили. Це - Далай-лама, Альберт Ейнштейн, Елвіс Преслі, Мадонна? – Скажу більше - людство креативне, сьогодні на планеті більш як 70 відсотків Генераторів. Це - п’ять мільярдів людей, природу яких визначає Сакральний центр, центр життєвої сили як такої. Якщо побачили по-справжньому сильну людини за роботою, знайте: ви спостерігаєте за Генератором, що живе у відповідності зі своєю істинною природою. – Цікаво, яка вона? – Генератори - суто енергетичні істоти. На відміну від Маніфесторів вони не створені для того, щоб виявляти ініціативу, а щоб відгукуватися на різні життєві ситуації та виклики. Тому їм надзвичайно важливо вміти чекати, вчитися терпінню. У Генераторів всередині янська енергія, тобто незламний стрижень, хоча зовні – м’яка, іньська, (енергія інь, 阴​ - це спокій, пасивність; вона уособлює , місяць, ніч, тихий голос, таємне, м’якість, смерть, світ потойбічний, зиму, жіноче начало. - О.Р.).. За природою Генератори м’які, але вас вони наче обволікають міцно-міцно. Якщо вони не хочуть чогось, ніколи від них цього не доб'єшся. – Схоже, вони – самодостатні створіння? – Налагоджений із собою Генератор знає: йому не потрібно нічого починати. Сама його аура приваблює тих, хто хоче запитати. Вона магнітить саме те, що потрібно. І коли Генератор дозволяє цій аурі говорити без слів, він м’яко притягує відповідні сили, не залучаючи зайвої уваги.

– Це до біса складно, скажу я вам! – Знаю, але… Їхнє ​завданням-запитання​: - “Хто я?” У цей світ вони прийшли, аби дізнатися, хто вони? Це поглинає Генераторів повністю. Так, вони - великі майстри і великі творці, великі провідники. Адже через них мчать найпотужніші потоки нейронних зав’язків для того, щоб вони задумане створювали. Їхнє покликання - виявляти форму та виконувати будь-які види робіт. – Мабуть, це найбільш колективні створіння… – Стратегія у Генераторів - відгук. Для старту їм потрібно від чогось відштовхнутися. Якась сходинка або об’єкт у полі зору їхньої уваги. Вони - люди взаємодії. Лише вони з чотирьох типів мають Сакральний мотор - дуже потужний центр, який постійно виробляє енергію. Тому у Генераторів завжди є доступ до енергії. На відміну від Маніфестора, Проектора і Рефлектора вони - батарейка, що постійно працює. Їхнє тіло влаштовано спеціально для того, щоб зрозуміти себе, наскільки можна, а через себе - й увесь інший світ. – Невже Сакральний мотор запускається від простого відгуку? – Так … Досить кинути: - “Підеш з нами в кіно?”? - як почуєш однозначне: “Угу”. Це відповів Сакрал, четвертий двигун. Чуєте? - як загуркотів… Енергія почала вироблятися, для Генераторів “Угу” або “Му-гу” - сакральні звуки. Для них - “Ага” або “Ні-і-і” - ознака, що прокинувся кайф, або: кайф зник. Якщо щось Генераторові подобається робити, а підпис у них - Задоволення, він нескінченно продукуватиме свою енергію, поки в наслідок фізичної смерті батарейка не сяде. – Естер, а якщо стартер кайфу не спрацював? – Генератори лінійні, вони дотримуються своєї стратегії. Якщо без внутрішнього відгуку їм доводиться починати якусь роботу, як правило, таку марудну справу вони кидають. Коли не цікаво, їм нудно. І якщо у внутрішньому невдоволенні подібне коїться, вмикається “хибне “Я”, і справа закінчується жахливою фрустрацією, безвихіддю. “Опало листя”, - я так називаю подібний стан. Генератор на ненависній роботі - це бджола, яка носить дьоготь. – Розрайте, не всі Генератори однакові? – Справді так! У них є підвид; називається він - Маніфестуючий Генератор. – Чим він вирізняється? – Це турбіни! Стільки у них енергії!!! Якщо класичний Генератор розбігається наче літак, якому потрібна злітна смуга, то Маніфестуючий Генератор зривається в небо моментально – як літак вертикального злету. Розуміючи який потік енергії вони собою являють, їм удесятеро важливіше вчасно інформувати оточення, що вони збираються робити. На відміну від класичних Генераторів їм для включення не відгук потрібен, а досить емоційної хвилі. Як люди бурхливих пристрастей, Маніфестуючі Генератори часто кидають справу на півшляху, якщо вона їм розподобалася. Відсоток незавершених справ у них високий. Це викликає одночасно фрустрацію та гнів; останній - ду-у-у-же сильний і тривалий. Проектор надає неймовірну послугу своєму оточенню: він допомагає іншим пізнати себе і реалізувати енергію власної аури – Отже, підступилися ми до неенергетичних типів. – Так. – Прошу, Естер: його Величність Проектор! – Проектори це зовсім новий, молодий тип людей, що з'явився після відкриття Урану 13 березня 1781 р. На Землі таких 21 відсоток… Вони мають чітке еволюційне завдання - бути гідами для всіх інших типів. Щоб Проектору розуміти і проникати в суть речей та допомагати якісно спрямовувати енергію інших до успіху - йому треба вивчати різні системами і володіти структурами знань. Їхній генетичний підпис: “Успіх та визнання”. Коли Проектор втручається в життя іншої людини без запрошення - даючи безцінну, але не прохану пораду - він п’є гіркоту. Більшості Проекторів відомий той присмак. Досвід підказує: зупинися, шляху далі немає. Гіркота - це тема так званого “хибного “Я”: у дизайні людини цим терміном позначається ототожнення розуму із тим, чим ви насправді не є. – Усе так сумно? – Ні. Від народження Проектор володіє здатністю розпізнавати інших. Це можна назвати даром, який визначає електромагнітне поле Проектора, або сфокусована аура, здатна проникати своїм невидимим променем в аури інших людей: зовні вона янська, а всередині - іньська. Їхнє як типу завданням-запитання​ - дати відповідь: “Хто ти?” Адже люди живуть кожен у своєму коконі, гадки не маючи, який сигнал через тип аури подає ваша “капсула”. – Нащо Проекторам з’ясовувати питання “Хто ти?” – Відповім каламбуром: “Якщо ти зрозумієш, хто ти, я скажу тобі, хто твій друг?” – А якщо серйозно… – Подаючи сигнал “Хто ти?”, Проектор надає важливу послугу оточенню: він допомагає іншим пізнати себе і реалізувати енергію власних аур. – У цьому стратегія Проектора? – (Вперше Естер щиро усміхається. - О.Р.) Ні, зовсім інша: - “Доти, поки тебе не запросять і не запитають, щоб по-справжньому впізнати і відкрити, - мовчи”. – Можете показати на прикладі, про що йдеться? – Лише тоді, коли до мене приходить людина, яка готова почути сказане, яка шукала інформацію і дізналася про мене, яка захотіла прийти до мене на консультацію із питань humane design, - лише тоді спілкування буде продуктивним. Кожному з нас треба виконати роботу: відвідувачеві прийти, а мені розрізнити тип аури, побачити основні проблеми, скласти бодіґраф і побачити в чому його сила, дари, потенціал успіху, - наскільки людина готова рухатися до відкриття свого первозданного “Я”.

– Легко бути гідом із дизайну людини? – Дуже. Регулярно доводиться собі говорити: - “Якщо ти - Проектор, залиш запитання “Хто Я?” Генератору - це їхня сфера інтересу. Спробуй для початку собі відповісти: “Хто важливий в твоєму житті?”. Ось де ти можеш знайти Себе. – Ви відповідь знайшли? – Шукаю. Відкрию один секрет: Проектор - а я сама - ментальний Проектор - дуже вразливий, коли за службовим обов’язком одночасно інструктує більше однієї людини. Його аура своїм лазерним променем зчитує фокуси і розпізнає індивідуальності, але краще й ефективніше Проектор визначає напрямок на одинці з іншим. Коли є справжнє визнання і запрошення, тоді починається містерія чудес, синхронізація у часі і просторі. Охоплює радість, натхнення, щирість, успіх. РА Уру Ху казав про Проекторів що це - “матері та батьки всього людства”. Стратегія Рефлекторів - повільно “настоювати” рішення: чим більша витримка їхніх рішень, тим вони бездоганніші – І - останній тип: Рефлектори. Це правда, що у них тефлонова аура? – Вона щільна, але… наче розряджена. І ззовні і всередині їхня аура іньська за типом енергії. Форми якоїсь вона не має, а скидається на… тефлонове покриття. ​Є у Рефлекторів унікальна властивість: вони вихоплюють різні частоти та здатні їх відбивати. Це - первинний тип людини, вони першими з’явилися на планеті. – Який їхній генетичний підпис? – “Радість, наснага, захоплення”. У цей світ вони прийшли, щоб захоплюватися, дивуватися, радіти. Коли Рефлектори у гарній формі, вони визначають найкращі місця для проживання всіх інших і просто кажуть: - “Тут добра земля, тут смачна вода”... Рефлектори беруть проби всього на світі - простору, енергії, місця. Коли вони в гарній формі, то шукають краще для себе джерело енергії - до кого їм ліпще пригорнутися, бо у них самих ніякої енергії немає.