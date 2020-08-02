Кіносерпень: Холодна війна, УПА і нестерпна нескінченність буття

Кінотеатри знову відчиняють двері для українців, які скучили за фільмами у дні карантину

З Божою поміччю серпень стане першим з часу оголошення карантину місяцем повноцінного кінопрокату, який дозволить не лише представити українським кіноманам кілька продовжень популярних фільмів, а й провести нарешті два з найбільш значущих вітчизняних кінофестивалів.

З 6 серпня

Кролик Петрик-2: Втеча до міста / Peter Rabbit 2

Сиквел стрічки 2018-го року про кролика Петрика, героя дуже популярних в англомовному світі дитячих творів Беатрікс Поттер, розповідає про вічний конфлікт між містом і селом, а, точніше, між нашим прагненням підкорити світ мегаполісу - і прагненням знайти в сільській ідилії притулок від шаленої юрми.

Кролик Поттер, який безтурботно проводить дні на фермі своїх друзів Беатрікс (Роуз Бірн) і Томаса (Донал Глісон), сумує за більш насиченими днями протистояння з фермерами, ненависниками дикої природи. У пориві авантюризму він вирушає до великого міста, де незабаром стає лідером безпритульних кроликів, які рятуються від ножа м'ясника. Тим часом Беатрікс і Томас, стурбовані долею Петрика, відправляються на його пошуки.

Постановником і сценаристом стрічки є автор першої частини Вілл Глак.

Агент Єва / Ava

Відомий за доволі успішною екранізацією роману Кетрін Стокетт «Прислуга» і трилером «Дівчина у потягу» Тейт Тейлор поставив гостросюжетний трилер про провідну співробітницю організації (Джессіка Честейн), яка займається вбивствами високопосадовців і впливових бізнесменів. Напружена робота доводить героїню до стресу, що викликає певні дивацтва у виконанні нею професійних обов'язків. Один з начальників Єви (Вілл Фаррелл) вважає, що примхи на зразок спроб з'ясувати причини, чому той чи інший об'єкт її полювання був засуджений до смерті, ставить справу під загрозу, і її треба усунути. Однак керівник організації (Джон Малкович), який присвятив життя безперебійному умертвінню ближніх, віддав Єві все своє душевне тепло і усіма силами прагне врятувати її від колег.

За свідченням критиків, чудовий акторський склад і добре поставлені сцени бійок рятують досить тривіальну сюжетну фабулу.

З 13 серпня

Про нескінченність / Om det oändliga

Новий фільм одного з найвідоміших представників Європейського авторського кіно, шведського постановника Роя Андерссона, подібно до попередніх його робіт, постає мозаїкою образів і сюжетів, об'єднаних не стільки загальною фабулою, скільки настроями та стилістикою, поєднанням смішного, сумного і абсурдного, вираженням туги і страхів представників сучасного західноєвропейського суспільства. Фрагменти їхнього існування, пронизаного тугою, самотністю та відчуттям порожнечі, знаходять несподівані паралелі у шедеврах живопису, а центральний персонаж стрічки, священник, страждає нічними кошмарами, в яких він приймає хресну муку, до якої зовсім не готовий.

«Про нескінченність» була удостоєна нагороди за кращу режисуру на Венеціанському кінофестивалі. Вітчизняним кіноманам фільм вперше показали у рамках Київського Тижня критики.

Чудо-жінка: 1984 / Wonder Woman 1984

Патті Дженкінс, відома шанувальникам незалежного кіно за кримінальною драмою 2003-го року «Монстр», виступила на полі блокбастерів, поставивши продовження свого фільму 2017-го «Чудо-жінка» з медіафраншизи «Розширений всесвіт DC». Перша стрічка про пригоди популярної героїні коміксів, принцеси амазонок Діани, при бюджеті у 120 мільйонів доларів зібрала у прокаті 820 мільйонів, отримавши також позитивні відгуки від спільноти кінокритиків. Бюджет нового фільму склав вже 175 мільйонів.

Якщо в оригінальній стрічці Чудо-жінка рятувала світ під час Першої світової війни, дія сиквелу, як можна зрозуміти з назви, розгортається за часів Холодної війни. Поряд з кровожерливими генералами і безпринципними політиками, людству загрожують амбіції акул капіталізму, які прагнуть використати сутички політичних систем для зміцнення свого бізнесу. Однак магнат хімічної промисловості Максвелл Лорд мріє не стільки про збільшення доходів, скільки про світове панування, для чого вдається до допомоги археолога Барбари Енн Мінерви, спеціалістки з магічних артефактів античності. Їхня необережна поведінка призводить до пробудження диявольських сил, які доводиться приборкувати Амазонській принцесі.

З 20 серпня

Білл і Тед / Bill & Ted Face The Music

Фільм Діна Парізо є продовженням молодіжної комедії «Неймовірні пригоди Білла та Теда» Стівена Герека, яка вийшла у 1989-му році, і отримала певну популярність також у нас в епоху відеосалонів. Ця ексцентрична комедія, разом зі знятим у 1991-му році сиквелом, розповідала про двох юних телепнів (Кіану Рівз і Алекс Вінтер), майбутніх зірок рок-музики, які подорожували у часі і просторі, зустрічалися з видатними героями колишніх століть і рятувалися втечею від смерті.

Третю частину мали зняти ще у середині 90-х, але справа зупинилася на стадії препродакшн. Двадцятирічна затримка дозволила головним авторам серії, сценаристам Крісу Метісону та Еду Соломону, показати своїх улюблених героїв в іншій якості - постарілими, втомленими від сімейних турбот і фінансових проблем, такими, що переживають творчу кризу. Однак їм треба терміново себе опанувати, оскільки, як повідомляє їм гість з майбутнього, від того, чи встигнуть вони написати пісню протягом 78 хвилин, залежить доля Всесвіту.

Червоний. Без лінії фронту

Хоча фільм Зази Буадзе 2017-го року «Червоний» не може похвалитися хорошим комерційним результатом (його збори склали трохи більше трьох мільйонів гривень при бюджеті у 22 мільйони) чи позитивним сприйняттям кінокритиків, він став чи не першою в історії сучасного українського кіно стрічкою, яка отримала продовження. Варто уточнити, що «Червоний. Без лінії фронту» є не сиквелом, а приквелом - дія стрічки розгортається приблизно за десять років до подій першого фільму, в останні передвоєнні роки, а також у розпал Другої світової війни. Герой стрічки, власне Данило Червоний, командир УПА, бореться одночасно з нацистськими окупантами, бійцями Армії Крайової та силами радянських каральних частин, представником яких виявляється його друг юності, який веде боротьбу з українським підпіллям в чині капітана НКВС.

Очевидно, творці нового фільму, які працювали також над оригінальною стрічкою Буадзе, і сценарист Андрій Кокотюха, врахували закиди в зайвій статичності центрального образу. Як зауважив режисер: «якщо в першому фільмі Червоний багато мовчав, він приходив та йшов як герой, але змінював навколо себе усе, наче стихія, то тут усе інакше. В цій історії є місце всьому: дружбі, любові, слабкостям, сильним якостям».

Фестивалі місяця

У цю пору постійних переносів і скасувань щорічних заходів особливо цінними стають зусилля людей, які у нелегкі для культури часи прагнуть вивести свої фестивалі зі сліпої зони карантину. Першим з найбільш значущих українських МКФ, який проведе свої покази в офлайн-режимі, стане Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів, який пройде з 5-го по 9-е серпня. Фестиваль і без епідемії переживав важкі дні після закриття зусиллями київської влади практично усіх майданчиків, на яких проходили його покази - кінотеатрів «Київ», «Кінопанорама» та «Україна». На щастя, Дев'ятий КМФКФ знайшов притулок у «Київській Русі».

Команда фестивалю зуміла зібрати обидві конкурсні програми, міжнародну і національну, а також постійні і гаряче улюблені публікою програми на кшталт «анімаційного божевілля» і «100 фільмів за 100 хвилин». Крім цього, глядачам будуть представлені тематичні добірки апокаліптичних фільмів «Здичавіле майбутнє», вельми актуальної для Києва програми «Cinema love» про долю старих кінотеатрів в нашу епоху, їхнє знищення і способи боротьби за їхнє збереження, «Простори-привиди» про соціальне і культурне переосмислення покинутих будівель, «Разом:порізно» про принесені пандемією випробування і можливості і багато інших.

Повний опис програм і розклад представлено на сайті фестивалю.

Вітчизняні кіномани ще у квітні встигли оплакати кінофестиваль «Молодість», про скасування проведення якого повідомили організатори. Тим сильнішою є їхня радість тепер, коли стало відомо, що 49 Київський МКФ «Молодість» все-таки відбудеться (якщо карантинні заходи не посилять) - з 22-го по 30-е серпня. Фестивальним центром після закриття кінотеатру «Київ», в якому «Молодість» проходила з 2007-го року, стане останній уцілілий артхаусний кінотеатр столиці - «Жовтень».

Розклад показів і опис програм має з'явитися на офіційному сайті.

Як завжди, Укрінформ вестиме під час «Молодості» фестивальний щоденник.

Олександр Гусєв. Київ.