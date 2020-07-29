29 липня: народний календар і астровісник

Нині святого Афіногена; чи можна сьогодні рубати дрова, чому замовкають птахи і для кого засвітиться зелене світло.

Церква цього дня вшановує пам’ять священомученика Афіногена і десяти його учнів, які постраждали за християнську віру у IV ст. у місті Севастії. Афіноген був єпископом і саме завдяки його натхненній проповіді все більше містян ставало християнами. Якось, коли єпископа не було в місті, воїни місцевого правителя схопили десятьох його учнів і кинули до в’язниці. Почувши про це, Афіноген одразу ж поспішив їм на допомогу, але його теж посадили за ґрати. Невдовзі їх усіх було піддано тортурам і страчено. Мужній єпископ гідно прийняв смерть, за що був утішений Господом. «Афіногене, сьогодні будеш поряд зі мною в раю», - промовив Христос в останню мить земного життя священника.

Священномученику Афіногену молилися під час смертельної небезпеки.

За народними прикметами цього дня заборонялося полювати і рубати дрова. Існувало повір’я, що птахи на Фіногена замовкають, ніби замислюючись, що вже скоро треба відлітати у вирій.

Іменини нині в Павла, Алевтини, Юлії, Валентини.

9-10 місячні дні. Місяць росте, він у сузір’ї Стрільця. Символ дня – водограй. День, сповнений протиріч і енергії. Перша половина дня може бути важкуватою, «роз’ясниться» по обіді. Не забувайте, що Стрілець сприяє розв’язанню бюрократичних проблем. Однак операцій, пов’язаних із землею і будівництвом варто уникати. З логікою можливі проблеми, натомість «зелене світло» буде в абстрактного мислення. Свінгової середи!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1923 році: +10,1; а найтеплішим у 1936 - +38.