26 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні Гавриїла-Архангела; чи буде дощовою осінь, чи варто бити горщики і де шукати приємні слова.

Собор архангела Гавриїла відзначається Церквою двічі на рік. Уперше – 8 квітня, на другий день після Благовіщення, а вдруге – сьогодні. Яке місце займають архангели в церковній небесній ієрархії? Вони, так само як і ангели, належать до нижчої її ланки (є ще середня й вища) – щось на кшталт старшого лейтенанта в українських ЗС. Докладно про небесну ангельську ієрархію написано в трактаті Діонісія Ареопагіта «Про небесну ієрархію». Архангели є вісниками великих подій і зміцнюють у людях віру.

Архангел Гавриїл був тим, хто сповістив Діву Марію про народження Ісуса Христа. Його ім’я перекладається як «Божа твердиня», «фортеця Божа». На іконах архангела Гавриїла зображають з райською гілочкою, яку він приніс Діві Марії або з ліхтарем у правій і дзеркалом у лівій руці. Цього архангела українці вважали володарем блискавок, тому намагалися відповідно вшанувати свого покровителя, «щоб блискавкою не спалив хати».

Цього дня була така прикмета: «Якщо сильна злива з грозою, то на дощову осінь».

Іменинники сьогодні Гаврило, Стефан, Маркіян.

6-7-ий місячна доба; її символ - Роза вітрів. Цього дня слова мають велику силу. Особливо енергетика слів буде відчуватися у першій половині дня. Однак зважте: слова повинні промовлятися лише з добром і любов’ю. Якщо приємних слів не знайдете, ліпше промовчати. Не слід цього дня нікого обманювати (та й не тільки цього дня), їсти куряче м’ясо і яйця і бити посуд. Сприятливий час для налагодження нових комунікацій, знайомств, розробки більш детальних планів у межах раніше задуманого. Вирішуйте поточні матеріальні й фінансові проблеми, але в борг не давайте. Добре проводити омолоджувальні процедури. А ще нині не бажано висловлювати своє невдоволення життям.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1907 році: +9,7; а найтеплішим у 1936 - +35,5.