25 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні літнього Прокла; чекаємо великої роси, ходимо босоніж і від чогось утримуємося.

Сьогодні мучеників Прокла та Іларія. Вони були родичами – дядьком і племінником. Обоє зазнали жахливих тортур і були страчені за відмову зректися Христа.

Вважається, що в цей день бувають найрясніші роси. «На Прокла все промокло», «проклова роса – сіногнійна», - казали селяни. Зазвичай велика роса віщувала сонячну гожу погоду на декілька найближчих днів. А от коли вранці роси не було – чекай дощу. А ще проклова роса вважалася цілющою, помічною від багатьох хвороб і лихого ока. Нею вмивалися, протирали очі, по ній ходили босоніж.

Іменинники сьогодні Іларій та Іларія, Михайло, Федір, Іван та Вероніка.

5-6-ий місячні дні, Місяць у Терезах. А що це означає? Правильно, зваженість у всьому – на діловій зустрічі, у побуті, у стосунках з партнерами. Сьогодні, як ніколи потрібно виявити свої дипломатичні якості, адже, як казав Моріс де Талейран: «Дипломатія є мистецтвом неможливе робити можливим». Щоправда, цей політичний діяч казав чимало різного і суперечливого… Цього дня добре зайнятися будь-якою дихальною гімнастикою, корисною буде ароматерапія. Утримайтеся також від надмірного пиття: води, пива – будь-якої рідини. Не рекомендується також і віддавати власні речі – вважається, що разом із ними можете віддати і власний спокій. Звісно, якщо він у вас є.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1954: +9,9; а найтеплішим у 2015 – +35,3.