Дорослі тренди дитячої моди від Андре Тана

Пастельні відтінки, яскраві кольори і головне – комфортність

Про головні літні тренди в одязі для наймолодших модників і модниць нам розповів відомий український дизайнер, тато п'ятирічної доньки Андре Тан.

За його словами, цього літа у головному тренді дитячої моди – поєднання різних стилів: casual, sport chic, urban style.

Кольорова гама гардероба маленьких модників може бути як пастельних відтінків, так і кардинально яскравих кольорів.

Із літніх принтів найсучасніші – смужка, флористичний, абстрактний та геометричний.

Головний тренд літа 2020 – одяг у стилі сафарі. Andre TAN Kids створив цілу дитячу «капсулу» на цю тему.

«Цей тренд яскраво виглядає і в дорослих колекціях, тому у вас не буде труднощів у створенні family look», – радить дизайнер.

Зараз у дитячу моду активно інтегруються дорослі тренди, що виглядає дуже стильно, але дітей не змусиш носити незручні речі лише тому, що це – модно, тому основний тренд – це комфорт!

Навіть у шкільній моді – ми відходимо від класичних шкільних костюмів у бік зручних і стильних casual-луків, розповів Андре Тан.

Дизайнер переконаний, що oversize – моделі, які не заважають рухатись – це саме те, що треба.

«Дитяча мода повинна бути в першу чергу зручною для дитини. Для мене це – головне правило. Залиште незручне взуття, занадто тісні речі, що обмежують рухи, та складні конструкції – дорослим. Дозвольте дитині бути дитиною і насолоджуватися цим. Завдяки одягу – у тому числі», – вважає український дизайнер.

Любов Базів. Київ