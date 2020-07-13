Онук Елвіса Преслі здійснив самогубство

Онук легендарного співака Елвіса Преслі (1935-1977) Бенджамін Кіо в неділю був знайдений мертвим у власній квартирі в місті Калабасас (штат Каліфорнія).

Про це повідомляє видання TMZ із посиланням на менеджера матері загиблого.

«За відомостями джерел у правоохоронних органах, онук Елвіса Преслі наклав на себе руки на 28-му році життя. Причини з’ясовуються», - йдеться в повідомленні.

Видання наголошує, що Кіо намагався приховувати від громадськості деталі свого особистого життя. Відомо лише, що він теж був музикантом.

Менеджер Лізи Марі Преслі — єдиної дитини Елвіса Преслі — вказав, що «її серце розбите, вона невтішна і спустошена».

Як відомо, у Лізи Марі Преслі є ще троє дітей — 31-річна актриса Райлі Кіо і 11-річні дівчатка-близнючки.

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