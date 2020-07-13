У ПАР померла донька Нельсона Мандели

У південноафриканському місті Йоганнесбург померла 59-річна донька Нельсона Мандели – Зіндзісва.

Про це повідомляє ENCA з посиланням на заяву Фонду ім. Нельсона Мандели.

«Зіндзісва Мандела померла у 59 років», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє ENCA, Зіндзісва є донькою колишнього президента Південної-Африканської Республіки й національного героя країни Нельсона Мандели та його дружини Вінні Мадікізели-Мандели.

До смерті донька Мандели працювала послом ПАР у Данії.

У неї залишилися чоловік і четверо дітей.

Нельсон Мандела був першим президентом Південно-Африканської Республіки, обраним на повністю демократичних, не сфальсифікованих виборах. До свого президентства був видатним борцем з апартеїдом і лідером Африканського Національного Конгресу (АНК). За ґратами провів 27 років за участь у підпільній збройній боротьбі.

Фото: ENCA