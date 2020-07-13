13 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні Полупетра, або Петрового батька; варимо борщ у трьох горщиках і чи вірити зорям

Наступного дня після свята святих Петра і Павла, Церква вшановує пам’ять 12-ти апостолів, безпосередніх учнів Ісуса Христа. Історії їхнього життя й діяльності описані в книзі «Діяння святих апостолів». В народі 13 липня називали Полупетра або Петрового батька. Дехто вважав, що назва ця на честь Петрового батька, інші – лише самого Петра, а дехто пов’язував його з тим, що свято наполовину менше. На Полупетра вшановували пастухів, а також тварин. Деінде навіть не доїли корів, а варили борщ у трьох горщиках, оскільки Петро тричі зрікався Христа. Цього дня пастухи мали змогу відпочити – не відпасували тварин, тому казали: «На Полупетра щаслива дітвора» (у давнину підпасичами зазвичай були діти). З Полупетром пов’язано чимало молитов і прислів’їв, присвячених тваринам: «Коло худоби походиш, то сам собі вгодиш», «Як корова у хліві, то є харч на столі», «У ледачого господаря кінь не побіжить» тощо.

Іменинники нині Петро, Андрій, Яків, Іван, Пилип, Матвій.

22-ий місячний день. Місяць продовжує перебувати в Овні. Чи варто вірити зорям? Єврейська книга містики Зогар стверджує, що відтоді, як єврейський народ отримав біля гори Сінай Тору, на нього перестали впливати зірки. Народ Ізраїля перейшов під безпосереднє покровительство і керівництво Бога. Нині над ним існує лише одна влада – Божа. Але, з іншого боку, хто не дотримується законів Тори, живе, як йому заманеться, той залишається під впливом природніх сил і явищ, зокрема і астрологічних. Прикметно, що подібні погляди можна зустріти не тільки в юдаїзмі, але й у християнстві та мусульманстві. Тож вибір за людиною…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1904 році – +9,4, а найтеплішим у 1922 – +35,1.