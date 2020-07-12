12 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні Петра-Павла; «копаємо» Петра, визначаємо, яким буде Різдво і сідлаймо Пегаса.

Сьогодні святих славних і всехвальних першоверховних апостолів Петра і Павла. В народі це літнє свято, яке завжди припадає на 12 липня, називається просто – Петра і Павла або ще коротше – Петра.

На Петра закінчувався Петрівський піст і припадав початок жнив. Найурочистіше Петра-Павла відзначали пастухи. В карпатському регіоні власники худоби організовували святковий обхід (Петрівку) на вигоні. На Івано-Франківщині існував давній звичай «копати Петра». Пастухи на толоках викопували квадратні канавки такої глибини, щоб можна було опустити в них ноги. Землю скидали поруч на купку й прикривали дерном. Цю землю, яка правила за стіл, застеляли скатертиною і клали на неї принесені з дому продукти та узвар. Кожен намагався почастувати інших смачними наїдками. Підлітки ж намагалися засипати «Петра», тому за ямкою вели постійний нагляд.

Свято Петра і Павла було позбавлено язичницького магічного флеру Івана Купали – це було радше свято людської праці, пов’язане з землею і початком збору нового урожаю. Крім того, на Петра і Павла виготовляли з ячного борошна нового врожаю обрядовий хліб і несли його до церкви на посвяту. Священик розламував книшики й причащав, наче проскурками, всіх присутніх. У такий спосіб жінки віддячували Петрові, що запровадив цей нетривалий піст.

Коли на Петра сльота, то буде влітку багато болота; Як на Петрів день спека, то на Різдво – мороз.

Іменинники нині Петро та Павло.

21 місячний день. Його символ – Пегас. Між іншим, Пегас народився з тулуба вбитої Персеєм Медузи Горгони. Тобто, це не зовсім «легкокрилий» коник. Більш того: вельми норовливий і непередбачуваний кінь. Крила у нього з’явилися згодом. В одній стародавній грецькій легенді йдеться про те, що Пегас доставляв Зевсу на Олімп блискавки. Втім, як би там не було, сьогодні день братерства, лицарства, честі та відповідальності. Як і годиться для свята… Проявляйте чесність і намагайтесь бути справедливими навіть у дрібницях. Будь-який благородний порив душі принесе плоди. Лягаючи спати, побажайте всіляких гараздів тому, в кого завтра починається відпустка. І не заздріть, бо насниться щось лихе.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1904 році – +9,4, а найтеплішим у 1922 – +35,1.