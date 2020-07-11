11 липня: народний календар і астровісник

Нині чудотворців Кіра та Іоанна; про що просити «Троєручицю» і міняємо павука на орла.

Сьогодні безсеребреників і чудотворців Кіра та Іоанна, а також ікони Божої Матері «Троєручиця», автором якої був святий преподобний Іоанн Дамаскін. До образу Богородиці, яка тримає на правій руці маленького Ісуса, а лівою вказує на Нього, внизу домальована третя рука. Ікона була створена в період іконоборства у Візантії. Святого Іоанна Дамаскіна, ревного поборника християнства і вшанування святих ікон, кинули до в’язниці й відтяли праву руку, яку вивісили на головній площі міста. Невдовзі руку Іоаннові віддали, він приклав кисть до рани й почав зі сльозами молитися до Пресвятої Діви, аби Вона зцілила його, адже для вченого монаха, який багато писав, втрата правиці була б суттєвою перешкодою у його подальшій діяльності. Богородиця почула Іоанна і рука дивним чином знову стала цілою і неушкодженою. На знак подяки святий Іоанн Дамаскін прилаштував до образу Богородиці срібну руку й написав на честь Приснодіви відомий і нині пісноспів «Тобою радується».

Іконі Пресвятої Богородиці «Троєручиця» моляться, просячи зцілення від хвороб кінцівок, очних хвороб, та й узагалі – від різних болячок і напастей.

З іменинами вітайте Івана, Сергія, Германа, Василя, Григорія, Павла.

20-ий місячний день. Місяць в Овні. Зловісного вчорашнього Павука змінить гордий Орел, тож із темних закутків «юдолі плачевної» полинемо в небесну височінь. Як відомо, Aquila non captat muscas – орел мух не ловить, тому маємо «бути на висоті» всюди і в усьому. А ще не забудьте про сонцезахисні окуляри: зорі стверджують, що це один із кращих днів для духовного прозріння, навіть осяяння. Відпочинок має бути активним. Сни оманливі. Щасливого польоту!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1935 році – +8,8, а найтеплішим у 1959 – +33,4.