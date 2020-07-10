10 липня: народний календар і астровісник

Нині Самсона-Сіногнія; чи гратиметься стара кішка, хто ховатиме писок і шукаємо вихід із кола

Сьогодні преподобного Сампсона Странноприїмця. Святий Самсон був лікарем, цілителем і чудотворцем. Походив він із заможної римської родини, але жив доволі скромно – після смерті батьків роздав усе своє майно, а рабів відпустив на волю. У нього було добре серце, тому лікував він здебільшого безкоштовно. Якось він зцілив від важкої хвороби самого імператора. Правитель хотів щедро віддячити лікаря, але той попросив збудувати натомість притулок для вбогих і немічних, своєрідний прообраз сучасного хоспісу. Там він до кінця свого життя опікувався хворими.

В народі Самсона називали Сіногнієм. У давнину на цю пору припадав сезон заготівлі сіна, але іноді траплялося, що починалися затяжні дощі й сіно починало чорніти і гнити. «На Самсона, – казали, – бійся мусона». Якщо йтиме дощ, то негодитиме сім тижнів – аж до бабиного літа. Також спостерігали: якщо навіть стара кішка починає гратися – на дощ; молодий кіт заграє з курками чи вилазить високо на дерево – також перед негодою. Якщо кіт згорнувся в клубочок і лапками приховав писок – похолодає, а коли вмивається, довго полизуючи лапку, - на суху й гожу погоду.

З іменинами вітайте Олександра, Володимира, Петра, Георгія.

19-ий місячний день. Його символ – індійська свастика (Зерван), знак всіх проявлених і не проявлених світів, часу і позачасся. Активізація негативних «чорних» енергій та людей, які є їх носіями. Всюди будуть розставлені пастки і тенета, можливе духовне отруєння, одурманення, наслання, тому треба бути максимально обачним. Цей день пов’язаний з очищенням душі. Ліпше провести день у молитві, відвідати храм. Уникайте нових знайомств, до мінімуму зведіть спілкування. День розплутування кармічних вузлів, позбавлення від різного роду ілюзій і виходу з кола.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1958 році: +7,5; а найтеплішим у 1947 – +35,9.