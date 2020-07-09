9 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні Давида-Суничника; рідна земля – суниця, а чужа – чорниця і не піддаємося чужому впливові.

Церква нині вшановує пам’ять преподобного Давида Солунського. Цей святий ще в юності прийняв чернечий постриг і мешкав у монастирі святих Феодора і Меркурія. Але невдовзі залишив обитель й оселився неподалік від Фессалонік (нині Салоніки) у халабуді під деревом мигдалю. Там він у пості та молитві прожив аж 70 років, допомагаючи містянам порадою, молитвою, зцілюючи всіх нужденних від фізичних немочей і душевних хвороб.

В народі Давида Солунського прозвали Суничником через те, що саме о цій порі рясно плодоносять лісові суниці. Ця ароматна та корисна ягода відома ще з доісторичних часів. Археологічні дані свідчать, що суниці були в меню первісної людини. Про них згадують Вергілій та Овідій. Перші записи про цілющі лікарські властивості ягід зроблені римлянином Апулеєм ще у 124 році н. е. У старовинному українському травнику написано: «Вода з ягід суничних серце зміцнює, і силу дає, і камінь усередині нищить». Давні мудреці запевняли: у домі, де їдять суниці, лікар не потрібен – суниці приносять здоров’я. На теренах України ця рослина поширена на Поліссі, в лісостепу, Карпатах.

З іменинами вітайте Давида, Георгія, Івана, Тихона.

18-ий місячний день. Місяць у Рибах. Дзеркальний день, який є своєрідним відображенням нашої внутрішньої сутності, або нашого внутрішнього «я». Енергетика цього дня робить людину пасивною. Виникає небезпека піддатися чужому впливу (зазвичай негативному). День масок, ілюзій і личин не тільки з боку незнайомих людей, але й тих, хто поруч. Бажано бути стриманим, обережним і обачливим. Надмірна ділова активність не принесе бажаних результатів.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1887 році: +6,8; а найтеплішим у 1947 – +36,3.