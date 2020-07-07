Увечері 6 липня зірки української сцени зібралися у Гідропарку, щоб «знайти червону руту».

Саме так відбулася презентація майбутнього масштабного онлайн марафону світового українства. Слід зазначити, що цього року виконується 50 років легендарній пісні Володимира Івасюка «Червона Рута», цьому моменту також приділили увагу, вшанувавши пам’ять про композитора.

Святкування Івана Купала у Києві / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Також артисти запалили 5-ти метрове багаття, одягнули вінки, етнічні костюми та інші атрибути сакральної ночі на Івана Купала.