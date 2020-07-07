Україна святкує Івана Купала

Сьогодні в Україні народне свято - Івана Купала.

Традиції дохристиянського святкування Івана Купала дійшли до наших днів, щоправда, із плином часу втративши свій прадавній сенс і набувши радше казково-романтичного наповнення – це і стрибки через багаття, яке є символом Сонця, і плетіння та пускання за водою віночків зі свічками, й оповіді про чар-квітку папороті.

7 липня здавна вважався в Україні найкращою порою заготівлі лікарських рослин. «Святоянське зілля» - так називали купальські трави – не годилося брати голіруч, «бо силу втратить». Збирати зело треба було до сходу сонця або при росі і так, щоб ніхто того не бачив. До кожної трави було своє окреме замовляння. Унікальним і багатющим культурним пластом, тісно переплетеним з прадавніми українськими обрядами, є купальські пісні.