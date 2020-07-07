7 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні Різдво Івана Хрестителя; зелене Купало в літо упало, а що впало, те пропало.

Сьогодні Різдво Предтечі і Хрестителя Господня Іоанна або, як кажуть у народі – Івана Купайла. Мабуть жодне християнське свято не переплелося так міцно з дохристиянськими віруваннями наших пращурів, як це. Воно давно стало схожим на монету, на аверсі якої строгий лик Предтечі, а на реверсі – дайбозькі нічні містерії. З сивої давнини Купайла було святом краси, молодості й самоочищення. З ним пов’язані дуже цікаві давні обрядодії. По-перше – це купальське багаття, через яке обов’язково треба було перестрибувати парами, по-друге – жива гілка Марена (вона символізувала русалку), яку дівчата спочатку вбирали, а потім топили в річці. Також дівчата пускали на воду віночки, завбачаючи своє майбутнє подружнє життя. Ще один з найважливіших символів ночі Івана Купайла – чарівна квітка папороті, яка начебто зацвітає раз на сто років. У цей день годилося обов’язково скупатися, а дітям, замість вогню, пострибати через кропиву. Цього вечора і ночі було заборонено оглядатися, щоб не наздогнала відьма. Щоб її впізнати, потрібно мати при собі попіл з купайлівського вогнища, загорнений у тканину. Тоді відьма неодмінно підійде і скаже: «Віддай мені те, що в тебе є». Крім того, цей попіл варто було закопати біля воріт – тоді жодна з відьом не доїтиме корів цього господарства. І ще одна прикмета: якщо на Купала був дощовий день – це віщувало неврожай.

З іменинами вітайте всіх Іванів.

16-ий місячний день. Місяць у Водолії. Непростий день в емоційному плані. Принаймні, так кажуть зорі. Буде важко стримувати власні емоції, а це, в свою чергу, спонукатиме до різних конфліктів, побутових травм, помилок. Всі приховані та напівприховані переживання, попри зусилля волі, рватимуться на волю. Сни дуже інформативні та навіть віщі. День, сповнений різноманітних натяків і знаків. Мудрості та обачності в усіх словах і діях!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1893 році – +9,2, а найтеплішим у 1968 – +34,2.