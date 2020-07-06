6 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні Горпини Купальної; кому лікарські трави заготовляти, кому в воду стрибати, а кому думу думати

Церква сьогодні згадує мученицю Агрипину, яку в народі називали Горпиною Купальною. Цього дня, ще до сходу сонця, дівчата і жінки мали викупатися в річці, аби впродовж року бути здоровими і привабливими. Прикметно, що у Франції ХVІІ століття, особливо за правління Людовіка ХІV, було суворо заборонено купатися в водоймах голими. Подібне вважалося надзвичайно аморальним явищем. Особливо ж суворо ставились до жінок. Жінку, яка наважувалась на купання голяка, могли звинуватити в чаклунстві. Щодо краси, то доба Людовіка ХІV була золотою добою індустрії краси. Аналіз чотирьох збірок секретів краси показав, що найбільше переймалися красою і доглянутістю обличчя: 58% зі 189 рецептів були присвячені саме обличчю. Потім – волосся – 14%; руки – 10%; зуби – 6%, груди – 3%, а губи лише 2% (до речі, нинішні кралечки навпаки, велику увагу приділяють саме губам, грудям, а ще сідницям – саме ці частини тіла піддаються найбільшій кількості пластичних операцій). Одним із найбільш популярних засобів відбілювання шкіри обличчя за правління Короля-Сонця було так зване «Молоко Мадонни», що містило у своєму складі надзвичайно шкідливий оксид свинцю. Українки ж тим часом робили собі маски зі сметани та інших природних і доступних компонентів.

Цей день вважається одним із кращих для заготівлі лікарських трав. Ніч напередодні Івана Купала була віщою. Людина могла почути і зрозуміти «мову» тварин, птахів і рослин.

Іменинники сьогодні Олександр, Олексій, Петро, Артем.

15-16 місячні дні. Місяць у Козерозі. Ми ще продовжуємо перебувати під впливом місячної повні та затемнення. До того ж, Меркурій, після поєднання з Сонцем увійшов у фазу Прометея. До 12 липня, поки Меркурій рухається ретроградно, ми знаходимося у стані визначення і уточнення нових моделей поведінки і взаємозв’язків зі світом. А також у стані пошуку нових ідей і планів, які б могли реалізувати найближчі пів року. Це надзвичайно важливий період, коли остаточно стане зрозуміло – чи готові ми зважитися на щось нове і несподіване, щоби вже в серпні досягти певних рубежів, чи віддаємо перевагу зрозумілим і перевіреним, але застарілим сюжетам. Утім, до 9-12 липня потрібно бути максимально обережним, стриманим і виваженим у всіх діях і справах.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1912 році: +7,9; а найтеплішим у 1924 – +33,9.