5 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні літнього Євсевія; що українці клали в подушки покійникам і що приготувало нам місячне затемнення

Сьогодні в нас священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Євсевій був учасником І Вселенського Собору в Нікеї 325 року, ревним поборником православ’я і противником аріанської єресі. Все життя святий зазнавав гонінь і нападів аріан, тому змушений був часто переїздити. Він загинув від теракту: жінка-аріанка, яка люто його ненавиділа, вилізла на дах, взяла черепицю й кинула на голову святому.

На Євсевія українці продовжували заготівлю сіна. Сінокіс поділявся на два види – «солодкий» і «гіркий». До першого належали трави, які ще вистигли; якщо сінокіс жовтів, тобто перестоювався, його називали «гірким». Перевагою «гіркого» сінокосу було те, що саме з нього отримували найбільше сухої маси, оскільки перестояне сіно майже не всихалося. У народі чітко розмежовували якість сіна. Вона залежала від сортності травостою. Найпоширенішими травами були щавель, очерет, тонконіг, жаб’яча м’ята, татарське зілля, рогоза, берегова цибуля тощо. Кожен господар намагався якомога швидше перевезти сухе сіно додому. Перед тим як скласти його в стіжок чи на горище, відбирали певну частину для обрядових потреб. Ця трава мала бути м’якою, пахучою і з живокостом. З неї напередодні Різдва та Нового року робили кубельце для куті, на якому ставили горщик з обрядовою стравою. Господиня, запасаючись цим сіном, казала: «На узвар і кутю, щоб курчата лупились до путтю». З цієї трави виготовляли також подушки для покійників.

Іменинники сьогодні Геннадій, Федір, Григорій, Зінаїда, Юлія.

14-15 місячні дні. Місяць у Козерозі. О 7:30 відбудеться місячне затемнення і повня. На Землю очікує своєрідна добряча «розтяжка»: наша планета опиниться на одній лінії між Сонцем і Меркурієм з одного боку і Місяцем, Юпітером, Сатурном і Плутоном з іншого. Уявляєте? Чи не кожен відчує на собі цей гравітаційний «шпагат». Вплив цього місячного затемнення відчуватиметься впродовж двох тижнів. Хтось переживе надзвичайно сильне емоційне переживання, навіть потрясіння, що допоможе скоригувати певні речі у приватному житті. Теми, що зародилися два тижні тому, під час останнього сонячного затемнення, матимуть певний розвиток. Попри все, бережіть мир і спокій і в своєму серці та в родині.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1893 році:+8,6; а найтеплішим у 1924 – +34,7.