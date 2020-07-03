3 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Мефодія; полюємо за білою куріпкою, чи бунтуватимуть п’явки та як ведеться Марсу з Венерою.

Нині в нас священномученика Мефодія, єпископа Патарського, який жив у 3-4 століттях у Малій Азії. Паства знала його як дуже благочестивого пастиря, непримиренного борця з єресями. Він залишив по собі чималу літературну спадщину. В 312 році єпископа стратили язичники.

На Мефодія полювали на перепілок, яких на цю пору аж кишіло в полях. Птахи були вже добре вгодовані й виглядали досить апетитно. Неймовірною вдачею було зловити цього дня білу перепілку. Вважалося, що щасливчику таланитиме до кінця життя. Нині перепілки перебувають під охороною Бернської та Боннської конвенцій, а також Директиви ЄС про захист диких птахів. Їхня популяція останнім часом суттєво зменшилася, зокрема і в степовій зоні нашої країни.

Цього дня примічали: якщо на Мефодія йде дощ, то він може йти з перервами сорок днів. Якщо п’явки бунтують, судомно звиваються, виповзають з води і присмоктуються до сухого місця – бути грозі. Упіймався на гачок в’юн – чекай дощу. Коли ж до пізньої ночі сюрчать коники (цвіркуни) – ранок буде тихий і сонячний.

Іменинники сьогодні Гліб, Андрій, Інна, Римма, Микола.

12-13 місячні дні. Сьогодні – про приємне. З 2 по 25 липня між Марсом і Венерою встановлюються дуже гармонійні взаємини. Подібне трапляється вкрай рідко… Так само, як і «вічна» любов: «і жили вони, довго-предовго, і любили одне одного до самої смерті…» Венеру нині видко на світанку. Натомість Марс видно впродовж усієї ночі. Сходить він опівночі і підіймається все вище і вище. Всі закохані, подружні пари, або ті, хто лише очікує на кохання, можуть знайти на нічному небі (десь о другій чи о третій ночі) червонуватий Марс, а потім осяйну Венеру – найяскравішу зорю вранішнього неба (одна з давніх назв планети – Люцифер – світлоносний) і провести між ними уявну лінію. Доріжку. Помедитуйте впродовж деякого часу. Помрійте. Побажайте. В цей період подружні стосунки переживатимуть сплеск; хтось закохається. А найбільші прагматики в цей час непогано зароблять. Амурної п’ятниці!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1892 році: +9,0; а найтеплішим у 1938 – +34,4.