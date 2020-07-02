2 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні Зосими; хто такий осавул, що поїсть біла зима, та чим ловити перспективи, яких нема

Сьогодні мученика Зосими. О цій порі в давнину починалася велика косовиця. Заготівля сіна, так само як і жнива, була надзвичайно важливою і відповідальною справою. За короткий час (власне до початку жнив) треба було скосити й загребти траву. Тому працювали весь світловий день. Інколи господарю було важко впоратися самотужки з косовицею, тому ті, хто мав сінокоси на далекій відстані чи значні угіддя, що потребували додаткової робочої сили, влаштовували толоки. Ця форма колективної взаємодії та взаємодопомоги була добровільною і неоплачуваною. Господар зобов’язувався лише відвозити й привозити косарів і ситно – чотири рази на день – харчувати. Косарі, які збиралися на толоку, обирали з-поміж себе отамана. Як правило, це був найдосвідченіший ґазда. Він першим прокладав загінку, керував роботою, тобто визначав її початок і кінець, узгоджував перепочинки косарів тощо. Крім нього, обирали ще й осавула – надійного помічника. Починаючи косовицю, отаман звертався до господаря з традиційною приказкою: «На сіно гнійок, а на валики лойок». За дощової погоди толоківці намагалися заспокоїти господаря: «Хоч сіно й чорне буде, та зима біла – поїсться». Під час косовиці українці співали спеціальні обрядові пісні – петрівочки. Вправитися треба було до свята Петра і Павла – 12 липня.

Іменинники сьогодні Іван, Фадей.

11-12 місячні дні. Місяць у Стрільці. Ловіть перспективи, якщо, звісно, такі є, чи ви їх побачите. Для цього непогано запастися збільшувальним склом. І сачком, бажано не дірявим… Утім, попри все, досить сприятливий і сильний в енергетичному плані день, зокрема для всіх бізнесових справ. Але треба бути уважним і обережним в усьому, а розпочаті справи неодмінно доводити до кінця. Не можна перевантажувати себе; активним є хребет. Не забуваймо, що в неділю, 5 липня – повня в Козерогу. І місячне затемнення. А ще – розпочалась друга половина петлі ретроградного Меркурія. Вчора, поєднавшись із Сонцем, він увійшов у фазу Прометея. Можливо все, що завгодно. Побажаємо ж одне одному лише приємних несподіванок…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1908 році: +7,3; а найтеплішим у 1939 – +33,8.