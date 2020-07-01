1 липня: народний календар і астровісник

Нині Ярила – маківка року; чи треба вигадувати страшні історії, чи прибуде ще спека і живемо сьогоднішнім днем.

Сьогодні перше липня, ми на екваторі року! Розпочинається другий місяць літа, період ягід, грибів і масової косовиці сіна. І хоч липи переважно вже й відцвіли (хіба що найпізніші – так звані дрібнолисті сорти), але називається шостий місяць року саме липнем. Цілком можливо, що свою назву він отримав від зібраного з липового цвіту меду «липця». Він вважається найкращим і найціннішим продуктом. Іноді липень називали ще «білень» (від пори, коли найбільше вибілювалося полотно), «грозовик», «дощовик», «косень». Наші пращури казали: «Липень – полудень не тільки літа, але й року», «У липні в коморі пусто, зате в полі густо», «У липні хоч роздінься, а в грудні тепло одінься», «Чого липень і серпень не доварять, того й вересень не досмажить», «У липні день одбуває, а жара прибуває» тощо.

В дохристиянські часи сьогоднішній день називали Ярилом. На Ярила сонце сповільнювало ходу, траплялися різні дива, в землі утворювалися діри, в які можна було побачити інший край світу, а то й взагалі – потойбіччя, світ померлих пращурів. Традицією було збиратися ввечері біля багаття й розповідати різні страшні історії.

Іменинники сьогодні Леонтій, Іпат, Василь, Олександр, Сергій.

10-11 місячні дні. Місяць у Скорпіоні. Дрібні непередбачувані події можуть порушити розмірений плин сьогоднішнього дня. Можливо, хтось із ностальгією згадуватиме минулу весну, а хтось – прагнутиме наблизити осінь? Марні справи – живемо сьогоднішнім днем, і тільки. Настрій, емоційний стан – нестійкий. Хтось почуватиметься на підйомі, а хтось – у майже депресивній низині. Розглядайте будь-який власний настрій як своєрідну «чистку психіки». Щось викидуватиметься з глибин психіки, подібно тому, як відбувається виверження лави у вулкані. Втім, пожалійте ближніх, якщо у вас надто потужний «викид»… І ще: вночі Сатурн перейде, вірніше ненадовго повернеться (до середини грудня 2020) у знак Козерога. Енергія Сатурна на фізіологічному рівні «відповідає» за кістки, хребет, скелет, за всі геронтологічні проблеми. Тож якщо почуватиметеся трохи зле – обмежте фізичну активність і не нервуйте зайвий раз.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1908 році: +7,7; а найтеплішим у 1910 – +33,1.