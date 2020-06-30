Ватикан проголосить покровителем Інтернету підлітка з Британії
Про це повідомляє NBC News.
Акутіса вирішили канонізувати за розробку онлайн-каталогу євхаристійних чудес і проголосити його покровителем Інтернету.
За словами мами хлопчика, її син був звичайною дитиною: як і інші підлітки, захоплювався відеоіграми, футболом і програмуванням. Однак серед інших Карло виділяла тверда віра в Бога та бажання допомогти ближнім: він часто заступався за однокласників, розносив їжу бездомним, віддавав накопичені кишенькові гроші нужденним.
Щоб поділитися своєю вірою з іншими, Акутіс вивчив html і створив сайт — віртуальну виставку, де можна вивчити список чудес, що відбулися у світі. Церква високо оцінила роботу підлітка: її представники вважали, що він з нею впорався краще команди професіоналів.
Карло лікували від лейкемії в Італії, але врятувати його не вдалося — тіло підлітка поховали в місті Монца. У 2018 році Карло оголосили Слугою Божим, а у 2019-му його останки перенесли у святилище Санта-Марія-Маджоре.
Фото: vaticannews.va