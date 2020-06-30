Ватикан проголосить покровителем Інтернету підлітка з Британії

Представники Ватикану мають намір зарахувати до лику святих лондонського підлітка Карло Акутіса, який у 2006 році у віці 15 років помер від лейкемії.

Про це повідомляє NBC News.

Акутіса вирішили канонізувати за розробку онлайн-каталогу євхаристійних чудес і проголосити його покровителем Інтернету.

За словами мами хлопчика, її син був звичайною дитиною: як і інші підлітки, захоплювався відеоіграми, футболом і програмуванням. Однак серед інших Карло виділяла тверда віра в Бога та бажання допомогти ближнім: він часто заступався за однокласників, розносив їжу бездомним, віддавав накопичені кишенькові гроші нужденним.

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Щоб поділитися своєю вірою з іншими, Акутіс вивчив html і створив сайт — віртуальну виставку, де можна вивчити список чудес, що відбулися у світі. Церква високо оцінила роботу підлітка: її представники вважали, що він з нею впорався краще команди професіоналів.

Карло лікували від лейкемії в Італії, але врятувати його не вдалося — тіло підлітка поховали в місті Монца. У 2018 році Карло оголосили Слугою Божим, а у 2019-му його останки перенесли у святилище Санта-Марія-Маджоре.

Фото: vaticannews.va