У Штатах помер творець логотипу "I ♥ NY"

На 92 році життя у США помер дизайнер-графік Мілтон Глейзер, який створив логотип "I ♥ NY" ("Я люблю Нью-Йорк").

Про його смерть повідомила вдова Глейзера, пише New York Times.

Причиною вона назвала інсульт.

У 1968 році Глейзер став одним із засновників журналу "Нью-Йорк" і дев'ять років очолював у ньому відділ дизайну. А у 1974-му він відкрив власну дизайнерську фірму Milton Glaser, Inc.

Він створив лого "I ♥ NY". Зробив це безкоштовно, щоб розвивати туризм у своєму рідному місті, який у той період переживав фінансову кризу і розгул криміналу.

Як зазначає BBC, цей логотип невдовзі став відомим у всьому світі та найбільш копійованим в історії дизайну.

Сам Глейзер зізнавався, що був вражений, як «просте і невигадливе дизайнерське рішення» стало таким популярним.

Зазначається, що у 2004 році Глейзеру вручили нагороду за видатні досягнення у дизайні Смітсонівського музею дизайну. У 2009 році він також став лауреатом Національної медалі США за досягнення у сфері мистецтва, ставши першим дизайнером, який отримав цю високу нагороду.