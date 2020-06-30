30 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні Мануїла; чи може «застоюватися» сонце, де криється русалчина душа, і стережімося сумнівних пропозицій.

Сьогодні останній день першого місяця літа, а ще трьох братів мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. Вони жили на зорі християнства й постраждали за віру – були страчені при дворі імператора Юліана.

Наші пращури казали, що на Мануїла «сонце застоюється» і з’являються мороки-тумани. Також цього дня до воріт обійстя могла прийти біла корова або прибитися чорна кішка чи чорна курка – то їх треба було перехрестити й сказати: «Геть мана! Звідки прийшла, туди й повертайся!». Той, хто спокушався дурницею – накликав на себе біду. А ще зауважували: «Якщо на Мануїла погода дощова, то зима буде сніжною».

В давнину вважалося, що оскільки на Мануїла сонце стоїть довго в зеніті, тож і всі рослини йдуть у ріст. Приблизно оцій порі водойми покривалися великою кількістю латаття. До речі, за народними легендами, латаття - це русалки, що перетворилися в рослини. Тому, люди вірили - латаття не можна зрізати, бо вб’єш русалку.

Іменинники сьогодні Максим і Пелагія.

9-10 місячні дні. Місяць у Скорпіоні. Вельми неспокійний день. Тут і Марс у брикливому Овні, тут і примхлива Венера, що тільки-но вийшла з петлі. Можливі напади чорної меланхолії, особливо на тих, хто піддається цьому впливу. Енергетика доби негативно впливає не людей. Тож будьте насторожі: розрізняй де зло, прикидаючись світлом, намагається ввести в оману, а де справжнє світло. Можливі обмани, сумнівні пропозиції та втіхи, які закінчаться зовсім невтішно. Їжа повинна бути проста й легка. Виключіть із раціону тістечка й солодкі ненатуральні напої. Спиртне цього дня теж категорично протипоказане.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1894 році: +7,6; а найтеплішим у 1898 – +34,1.