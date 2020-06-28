28 червня: народний календар і астровісник

Нині святого Михаїла; що погано для жита, а що – для вівса та куди подався войовничий Марс.

Церква цього дня згадує святителя Михаїла, першого митрополита Київського. Того самого, котрий разом із князем Володимиром Великим у 988 році святив Київську Русь. Про життя першого очільника української православної церкви достеменних даних майже не збереглося. Він начебто благословив Володимира на будівництво Десятинної церкви, а на місці майбутнього Михайлівського Золотоверхого собору збудував церкву на честь архангела Михаїла, де зупинилися грецькі монахи, які прибули до Києва разом із ним. Святитель Михаїл вів непримиренну боротьбу з ідолопоклонством і язичництвом. Мощі святого покоїлися в Успенському храмі Києво-Печерської лаври, але в 1941 році, після знищення святині, були втрачені.

Також цього дня згадують пророка Амоса і мученика Віта. Ім’я останнього наші пращури переінакшили на «Фіта». Святому молилися, просячи зцілення від нервових хвороб (звичай пританцьовувати перед зображенням святого зародився в Німеччині в часи середньовіччя). А ще казали: «Дощ на Фіта – погано для жита». Від Фіта особливо добре починав рости овес.

Іменинники сьогодні Михайло, Федір, Григорій, Сергій і Варвара.

7-8 місячні дні, Місяць у Терезах. Можливо, хтось розслабився? А не варто! Сьогодні о 3:46 його величність Марс перейде в знак своєї сили Овен. Багато хто з нас може відчути цей перехід, цю марсіанську зміну знаку на собі. Організм перелаштовуватиметься, але не всім це буде до душі, до снаги і «в кайф». Якщо почуватиметься не кращим чином – терпіть і живіть у помірно активному режимі. Місяць сьогодні пов’язує на собі впливи абсолютно всіх планет Сонячної системи й стає своєрідною лінзою, трансформуючи все зібране на нас. Дуже неспокійний день, але нехай він мине якомога краще і гармонійно.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1887 році: +6,8; а найтеплішим у 1961 – +33,5.