27 червня: народний календар і астровісник

Від чого захищав святий Мефодій; що обіцятиме нині дощ, а що – вітер, і живемо в унісон із літом.

Сьогодні святителя Мефодія, патріарха Константинопольського – великого поборника християнської віри і захисника ікон. Мефодій жив у ІХ столітті. Народився в заможній родині на Сицилії, рано залишив батьківську домівку й став ченцем. Святий пережив чотирьох імператорів, які були іконоборцями. За правління одного з них – імператора Феофіла – Мефодія було кинуто до глибокої ями, де він провів довгих сім років. До того його піддали тортурам, пошкодивши нижню щелепу – святий майже не міг їсти, лише пив воду. Але коли до влади прийшла блаженна цариця Феодора (вона була співправителькою при малолітньому імператорі Михаїлі ІІІ), святого Мефодія звільнили. Тоді ж у Константинополі було скликано Помісний Собор під головуванням Мефодія, на якому було поновлено шанування ікон та встановлено святкування перемоги Православ’я, яке здійснюють у першу неділю Великого посту і донині.

Дощовий день на Мефодія обіцяє сім тижнів негоди. Також цього дня освячували новий одяг, аби він захищав власника від лихого ока і різних болячок. Святому Мефодію молилися від сильного зубного болю і різних хвороб ротової порожнини.

З іменинами вітайте Володимира, Миколу, Олександра, Павла, Мстислава, Георгія.

Сьогодні 6-7 місячні дні. Розслаблений стан. Літній. Місяць продовжує перебувати у Діві і йому, певно, там не зле ведеться… Сонце, дощ, вітер, небо, земля, трава – нам все на користь, все на благо. Сьогодні бажано перебувати в гармонії з природою, з ближнім і собою. Насолоджуйтесь скороминущістю літньої миті, смакуйте нею, наче яскравим, хоч і не надто корисним, льодяником у дитинстві, а ще – любіть тих, хто поряд. Поганий день для образ, злості та всіляких негативних емоцій. Тільки добро, тільки щирість, тільки світло. Одним словом – фуга літа і життя. Фуга – це те, що біжить, але й, у буквальному сенсі не має кінця…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році: +7,8; а найтеплішим у 1961 – +32,7.