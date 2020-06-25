До Елтона Джона позивається колишня дружина

Колишня дружина всесвітньо відомого композитора, музиканта і співака Елтона Джона Рената Блавел подала на нього до суду.

Про це повідомляє The Guardian.

«Колишня дружина сера Елтона Джона Рената Блавел подала позов до вищого суду на співака. Це дуже незвичайний крок для жінки, яка уникала публічності впродовж десятиліть», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Блавел вимагає судової заборони, однак невідомо, чого вона стосується. Але зазвичай таку судову заборону вимагають у приватних справах або для того, щоб унеможливити публікацію певних матеріалів.

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Елтон Джон познайомився з Блавел у 1983 році, а вже наступного роки під час його турне в Австралії вони одружилися.

Проте вже за п'ять років пара оголосила про розлучення. Відтоді про Блавел не було чути.

А згодом артист здійснив камінгаут.