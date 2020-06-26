26 червня: народний календар і астровісник

Нині літньої Килини; пити чи не пити, як колись вечеряли українські селяни і кого сьогодні не варто гнівити

Нині в нас святої мучениці Акилини. Вона жила в ІІІ столітті за часів правління імператора Діоклетіана і була християнкою. Вона намагалася проповідувати Христову віру, навертаючи до неї своїх подруг-язичниць. Утім її схопили, й після садистських тортур стратили. Акилина була ще зовсім дівчинкою – їй ледве виповнилося 12 років.

До цього дня годилося посіяти всі зернові, навіть просо і гречку, бо «Килини – останні посіви». На Килини заборонялося пити молоко – вважалося, що воно ставало шкідливим (казали: «молоко від скаженої корівки»). Також цей день називали «Акилина – задери хвости» – о цій порі ґедзі, комарі та мухи ставали особливо обридливими й худоба дуже від них потерпала. А ще після Килини селяни готували їжу й вечеряли переважно просто неба. Це було традицією українського селянства. Зазвичай під великим розлогим деревом у дворі ставили стіл, де за вечерею збиралася вся родина, інколи запрошували й сусідів. Прості невибагливі страви ставали смачнішими від чистого повітря, розмов, дотепних жартів і українських народних пісень.

З іменинами вітайте Килину, Олександра, Олександру, Дмитра, Антоніну.

5-6 місячні дні, Місяць у Діві. У неї нині гарний настрій і не намагайтеся його зіпсувати – пошкодуєте… Попри п’ятницю, сьогодні досить сприятливий день для всіх працелюбних людей. Творчих і не творчих. До 7 липня зорі обіцяють, що буде гаразд із усіма мисленнєвими процесами – нам добре міркуватиметься і добре рахуватиметься. На горизонті можуть «вималюватися» старі знайомі або родичі – кого давно не бачили і не чули. Маєте чудову нагоду згадати минуле і віднайти там те, що здавалося давно втраченим. Скарб спогадів – найкоштовніший і водночас – найбільш ефемерний. Найп’ятничнішої п’ятниці!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1949 році: +7,2; а найтеплішим у 1939 – +32,2.