25 червня: народний календар і астровісник

Кого підпиратиме Онуфрій, куди повертатиме Петро, а також про незрівнянну Венеру.

Сьогодні за церковним календарем преподобного Онуфрія Великого і преподобного Петра Афонського. В давнину до Онуфрія закінчували першу косовицю сіна. Українські селяни казали: «Онопрій – сонце підіпри», а ще: «Сонце – на зиму, а літо – на спеку». Так, хоч дні потроху починали зменшуватися, але сонце ставало палючим, розпочиналася найспекотніша частина літа. На Онопрія вже починали косовицю раннього ячменю – перші жнива яровини. Замовкають і пташині трелі, а тому казали: «На Онопрія соловей ячмінним колосом вдавився». Примічали: на Онопрія рясні роси – на добрий врожай.

У народі цей день часто називали Петром-Поворотом і приказували: «Сонце з Петра-Повороту вкорочує хід, а місяць йде на прибуток».

Іменинники сьогодні Онуфрій, Петро, Анна, Арсеній, Андрій.

4-5 місячні дні. Хто скучив за Венерою? Сьогодні про неї. О 9:49 ця планета зупиняється в своєму ретроградному русі й починає рухатися вперед, за Сонцем у знаку Близнюків. Щоправда, остаточно з петлі Венера вийде лише 29 липня. Весь цей час – переоцінка цінностей. У когось – кардинальна, а в когось – часткова. Передусім це стосується родинної та ділової сфер, пов’язаною з новим видом взаємодії, а також прибутками. Якщо хтось один переставив акценти своїх інтересів, доведеться щось змінювати в стосунках із тією людиною, з якою реалізовувались ті чи інші інтереси. Це літо не надто сприятливе для укладання шлюбів і нових ділових контрактів. Ми знаходимося в коридорі затемнень, «петляє» Венера, ще й до того ж, до 13 липня буде ретроградним і Меркурій – «відповідальний» за рух будь-чого, особливо ж документів. Тож плануючи щось, зважайте і на ці фактори нестабільності.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1908 році: +5,8; а найтеплішим у 1885 – +35,0.