24 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні Варнави; де шукати розради, куди ліпше й носа не потикати та чому сприятиме Місяць у Левові.

Церква цього дня вшановує апостолів Варфоломія і Варнаву. Останній був засновником Кіпрської церкви. При народженні його звали Іосією, а вже потім, коли він прийняв християнство, інші апостоли прозвали його Варнавою, що значить «син розради». Наші пращури казали: «Варфоломій і Варнава дня украли, а до ночі доточили» – на противагу зимовій Варварі, яка, як відомо, «ніч увірвала».

Цього дня небажано було косити і рвати траву – вважалося, що в полі вештається нечиста сила, яка качається по зіллі й отруює його. Як не дивно, але особливо небезпечним було з’являтися в степу не ввечері, а опівдні. Також існувало повір’я, що на Варнави біси розподіляють між собою обов’язки. У нечистої сили, так само як і в ангелів світла, своя ієрархія. Найдрібніші спеціалізуються на дрібних пакостях, середні – на середніх, а от найвищі – й подумати страшно.

Іменинники сьогодні Варнава, Варфоломій, Єфрем, Марія.

3-4 місячні дні; Місяць у Левові. Що ж: якщо в нас все гаразд із самооцінкою, то й настрій, відповідно, теж буде непоганий – Місяць і Лев цьому сприятимуть. Не забувайте про елегантні компліменти – не задля лестощів, а просто, щоб підвищити чиюсь самооцінку, підбадьорити. Події дня складатимуться не зовсім так, як би нам того хотілося, але вихід буде знайдено. Непередбачуваність і спонтанність у розумних межах і дозах – це класно. Втім, будьте уважні в місцях, де може критися небезпека – дорогах, водоймах, працюючи з небезпечними предметами. Справа в тім, що в ці дні ми надто самозаглиблені, занурені у власні справи, думки і переживання й на якісь зовнішні речі реагуємо дещо з запізненням. Сни цієї ночі якщо й не віщі, то вельми інформативні.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1949 році – +7,8, а найтеплішим у 1924 – +33,2.