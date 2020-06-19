Помер зірковий актор "Володаря перснів" і "П'ятого елемента" Ієн Голм

Британський актор Ієн Голм, який зіграв гобіта Більбо у трилогії «Володар перснів», тренера Сема Муссабіні у «Вогняних колісницях» і панотця Віто Корнеліуса у «П'ятому елементі», помер у віці 88 років.

Про це повідомив агент актора, пише The Guardian.

«З великим смутком повідомляю, що актор Ієн Голм помер сьогодні вранці у віці 88 років... Він мирно помер у лікарні в оточенні своєї сім'ї та піклувальника», - йдеться у заяві.

Зазначається, що в актора була хвороба Паркінсона.

Ієн Голм почав грати на сценах британських театрів у середині 1950-х.

У кіно він дебютував у 1958 році у стрічці «Дівчата біля моря». Популярність йому принесла роль андроїда-зрадника Еша у фільмі Рідлі Скотта «Чужий» (1979). За створений ним образ Сема Муссабіні у «Вогняних колісницях» (1981) актор отримав спеціальну премію на Каннському кінофестивалі, премію BAFTA за найкращу чоловічу роль і був номінований на «Оскар» в аналогічній категорії.

Голм повернувся у велике кіно в 1997 році, зігравши священника Віто Корнеліуса у «П'ятому елементі» і адвоката в «Славному майбутньому».

У 1998 році королева Єлизавета II посвятила Ієна Голма в лицарі і дала йому дворянське звання.

У 2001 році він знявся у фільмі «Із пекла» в ролі лікаря сера Вільяма Вайті Галла та в ролі Більбо у блокбастері «Володар перснів: Хранителі персня» за Д. Р. Р. Толкіном, причому раніше грав племінника Більбо — Фродо Торбина в радіоадаптації BBC у 1981 році. Голм також з'явився в третій частині франшизи «Володар перснів: Повернення короля» (2003), а у 2012 році повернувся до цього образу в «Гобіті».